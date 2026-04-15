Licencia permanente 2026: ¿Adelantan fecha límite? Este es el plazo para sacarla en México

El registro para la licencia permanente en Sinaloa cierra el 30 de junio de 2026, así que aprovecha que falta para la fecha límite para tramitarla.

Tener un documento que no caduque es una gran ventaja para cualquier conductor, pero es importante no confiarse, ya que el tiempo para obtenerlo en estados como Sinaloa está corriendo. Aunque la chance de olvidarse de las renovaciones suena muy bien, hay plazos que cumplir para que no te quedes fuera de este programa y, para que vayas preparando tus documentos y no te agarren las prisas de último minuto, aquí te compartimos los detalles sobre la licencia permanente este 2026 y la fecha límite para sacarla en México.

¿Cuál es la nueva fecha límite para sacar la licencia permanente?

La nueva fecha límite para sacar la licencia permanente en Sinaloa es el martes 30 de junio de 2026.

En el caso de la CDMX, el plazo es más amplio, pues tienes hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar el trámite.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva Licencia Permanente en Sinaloa 2026: Costos y requisitos del trámite en línea para autos

¿Cómo sacar la licencia permanente en México?

Para sacar la licencia permanente en México tienes algunas opciones dependiendo de tu ubicación; en este caso, si te encuentras en Sinaloa, debes seguir estos pasos para completar tu registro de forma exitosa:

Dirígete al sitio oficial de Ciudadano Digital Sinaloa.

Deberás ingresar con tu cuenta de Ciudadano Digital. Si aún no tienes una, no te preocupes, registrarte te tomará solo unos minutos con tu CURP a la mano.

Una vez dentro, busca el apartado de “Trámites Disponibles”.

Haz clic en la opción “Licencia de conducir permanente”.

El sistema te permitirá elegir si prefieres realizar el trámite en línea (ideal si ya tienes tus datos y fotografía actualizados en el sistema) o de forma presencial.

Sigue las instrucciones finales y, si elegiste la opción digital, no olvides descargar tu comprobante de pago.

¿Cuánto costará la licencia permanente en 2026?

La licencia permanente en 2026 tiene un costo de $2,323 pesos en el estado de Sinaloa. Por otro lado, si vas a realizar el trámite en la Ciudad de México, el costo es de $1,500 pesos.

¿Cuándo se podrá sacar la licencia permanente en CDMX?

La licencia permanente en la Ciudad de México se puede sacar desde inicios de este año y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026 y recuerda que para la capital del país, el trámite se gestiona principalmente a través de la SEMOVI.

TE PUEDE INTERESAR: Licencia permanente en CDMX: ¿Cuáles son los nuevos requisitos para tramitarla en 2026? Esto dice SEMOVI