Licencia permanente en CDMX: ¿Cuáles son los nuevos requisitos para tramitarla en 2026? Esto dice SEMOVI

SEMOVI revela los requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX en 2026.

El pasado 18 de noviembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación del programa de licencia permanente para el próximo año, tras el “éxito que ha tenido entre la ciudadanía”. A partir de ese anuncio, la Secretaría de Movilidad confirmó los nuevos requisitos para tramitarla en 2026.

¿Qué se necesita para sacar una licencia permanente en 2026?

Para realizar el trámite el próximo año necesitarás:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México.

Línea de captura pagada.

Cita agendada previamente.

En caso de ser la primera vez que tramitas la licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica.

Antes de emitir el documento, la Semovi recuerda que no debes haber sido sancionado más de una vez en el programa Conduce sin Alcohol ni contar con sentencias por delitos viales.

¿Cómo puedo obtener mi licencia permanente en CDMX?

Para iniciar el trámite necesitas agendar una cita. Puedes hacerlo por tres vías:

A través de ChatBot CDMX en WhatsApp: 55 5658 1111.

En el sistema de citas de Semovi en semovi.cdmx.gob.mx.

Desde tu cuenta Llave CDMX.

Ojo, porque si ya tienes tus biométricos actualizados, puedes hacer el trámite desde la app CDMX.

¿Cuánto costará la licencia permanente en CDMX en 2026?

De acuerdo con la Semovi, el precio se mantiene en 1,500 pesos, por lo que no subirá para el próximo año.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en línea en 2025?

Si ya tienes una licencia de CDMX reciente, la Semovi permite hacer el trámite en línea a través de:

https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

El proceso es igual de válido que el presencial y, una vez que obtengas la versión digital, podrás imprimir tu plástico hasta diciembre de 2026 sin costo adicional. En caso de que no tengas biométricos actualizados, deberás agendar una cita para concluir el trámite de manera presencial.

