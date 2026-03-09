Renovación Licencia Permanente 2026: Requisitos y documentos que no te pueden faltar en CDMX

Para este trámite solo requieres tu identificación oficial, la línea de captura pagada y el comprobante de domicilio (únicamente si tu dirección cambió); estos son los requisitos y documentos que no te pueden faltar para la Renovación Licencia Permanente 2026.

Actualizar tu identificación oficial de conducir es clave para mantener tus datos vigentes y evitarte problemas. Si ya cuentas con el beneficio de no tener fecha de vencimiento, este es el momento para poner al día tu plástico. Aquí te decimos el proceso de renovación de la licencia permanente 2026 y cuáles son los requisitos y documentos que no te pueden faltar en CDMX

¿Qué necesito para renovar mi licencia de conducir permanente en CDMX?

Para que no te den la vuelta en el módulo, asegúrate de llevar estos documentos en original y copia.

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio, pero solo es necesario si tu dirección actual no aparece en tu INE.

Línea de captura pagada

¿Cómo sacar cita para renovar la licencia permanente CDMX?

La forma más rápida de obtener tu plástico es agendando un espacio en el sistema oficial para que te atiendan como te mereces:

Entra a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas. Inicia sesión con tu Llave CDMX Expediente. Si no la tienes, créala en un par de minutos. Selecciona el módulo más cercano a tu casa u oficina y elige el horario.

Aunque el sistema permite ir sin cita, prepárate para las filas.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia permanente en 2026?

Los costos se han actualizado para este año, así que prepara la cartera y realiza tu pago con anticipación

Renovación tiene un costo de $1,142 pesos .

tiene un costo de . Si cumples con los requisitos para obtenerla desde cero, el costo es de $1,500 pesos.

¿Hasta cuándo se podrá tramitar la licencia permanente en CDMX?

La fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX es el 31 de diciembre de 2026. Después de ese día, no se sabe si el programa continuará, así que aprovecha la vigencia actual para asegurar tu documento de por vida.

