Pensión de viudez del IMSS: conoce quiénes pueden solicitar el apoyo y cuáles son los requisitos

La pensión de viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un apoyo económico destinado a proteger a las personas beneficiarias cuando fallece un trabajador asegurado o un pensionado. Durante 2026, este derecho continúa vigente y puede ser solicitado por el cónyuge o, en determinados casos, por la concubina o el concubinario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social y en los lineamientos oficiales del Instituto.

Este beneficio busca brindar estabilidad económica a la familia tras el fallecimiento de la persona asegurada. Sin embargo, el otorgamiento de la pensión depende de factores como las semanas cotizadas, la vigencia de derechos y la acreditación del vínculo familiar o de concubinato. Por ello, antes de iniciar el trámite es importante conocer las condiciones que exige el IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Crédito FOVISSSTE abre opción para adquirir una casa con pagos accesibles desde 2 mil pesos | REQUISITOS

¿Quiénes tienen derecho a la pensión de viudez del IMSS?

De acuerdo con el IMSS, la pensión de viudez puede ser solicitada por:

La esposa o el esposo de la persona asegurada o pensionada fallecida.

A falta de cónyuge, la concubina o el concubinario.

En el caso del concubinato, deberá acreditarse la relación conforme a lo establecido por la legislación vigente.

En junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el requisito que obligaba a acreditar cinco años de convivencia para acceder a la pensión por viudez en casos de concubinato, al considerar que generaba un trato desigual frente al matrimonio. Esta resolución fortalece la protección de los distintos modelos de familia reconocidos por la Constitución.

TE PUEDE INTERESAR: Comida barata en Tlalnepantla: conoce dónde están las Cocinas del Bienestar y cuánto cuesta el menú

Requisitos para solicitar la Pensión de Viudez en 2026

Entre los principales requisitos establecidos por el IMSS se encuentran:

Que el trabajador asegurado hubiera acumulado al menos 150 semanas de cotización al momento del fallecimiento, salvo cuando la muerte derive de un riesgo de trabajo.

al momento del fallecimiento, salvo cuando la muerte derive de un riesgo de trabajo. Que el asegurado se encontrara vigente o en conservación de derechos.

Presentar el acta de matrimonio o acreditar el concubinato, según corresponda.

Cuando el fallecimiento sea consecuencia de un riesgo de trabajo, contar con el dictamen médico institucional correspondiente (formato ST-3).

En el caso del esposo o concubinario de una asegurada fallecida, acreditar la dependencia económica cuando así lo establezca el régimen aplicable.

El IMSS también señala que, si existen dos o más personas que se ostenten simultáneamente como cónyuge o concubina(o), la pensión no podrá otorgarse hasta que la situación jurídica quede resuelta conforme a la ley.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum congelará la edad de retiro a los 55 años: nuevo programa de jubilación entró en vigor

Paso a paso para solicitar la Pensión de Viudez del IMSS

La solicitud puede realizarse en la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al domicilio de la persona solicitante. El IMSS también pone a disposición la información y los formatos oficiales mediante su portal de trámites para conocer la documentación específica que debe presentarse en cada caso.

Entre los documentos que generalmente se solicitan se encuentran identificación oficial vigente, CURP, acta de defunción del asegurado o pensionado, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario con CLABE y los documentos que acrediten el matrimonio o el concubinato. La autoridad revisará cada expediente antes de emitir la resolución correspondiente.

Debido a que los requisitos pueden variar según el régimen de pensión y las circunstancias particulares del fallecimiento, el IMSS recomienda consultar la información oficial antes de acudir a realizar el trámite. De esta forma, las personas beneficiarias podrán presentar su solicitud con la documentación completa y reducir los tiempos de atención.