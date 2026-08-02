Programa Hoy No Circula confirma qué autos no podrán circular este lunes 3 de agosto en CDMX y Edomex

Si este lunes 3 de agosto de 2026 planeas conducir en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar las restricciones del Programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene el esquema habitual al no existir, hasta el momento, una contingencia ambiental que modifique las restricciones.

Como ocurre cada lunes, la medida aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa. El objetivo es disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué autos no circulan este lunes 3 de agosto?

Este lunes deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y holograma 2.

La restricción estará vigente de 05:00 a 22:00 horas, salvo que la CAMe anuncie una contingencia ambiental que implique la aplicación del Doble Hoy No Circula.

¿Qué vehículos sí pueden circular en CDMX y Edomex?

Podrán transitar sin restricciones los vehículos que cuenten con:

Holograma 00 .

. Holograma 0 .

. Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público, de emergencia y otros vehículos contemplados en las excepciones oficiales del programa.

Si durante el día se registra una contingencia ambiental por ozono o partículas, la CAMe podría anunciar restricciones adicionales mediante el Doble Hoy No Circula, por lo que conviene mantenerse atento a los avisos oficiales.