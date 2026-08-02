Entregarán hasta 1,180 pesos para útiles y uniformes escolares en 2026: consulta si eres beneficiario

El regreso a clases representa uno de los gastos más importantes para millones de familias mexicanas. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el programa Uniformes y Útiles Escolares, que otorga un apoyo económico de hasta 1,180 pesos para estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas.

Para el ciclo escolar 2026-2027, este beneficio busca reducir el impacto económico de la compra de materiales escolares, uniformes y otros artículos indispensables para el inicio de clases. El monto varía según el nivel educativo y se deposita directamente en la tarjeta del programa correspondiente, de acuerdo con las reglas de operación vigentes.

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¿Quiénes pueden recibir el apoyo para útiles y uniformes escolares en 2026?

Pueden acceder al programa las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar, primaria, secundaria, Centros de Atención Múltiple (CAM), Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y otras instituciones públicas participantes de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo, los estudiantes deben estar registrados en los programas sociales correspondientes o realizar su inscripción dentro de los plazos establecidos cuando se trate de nuevos ingresos. La autoridad educativa valida la información antes de autorizar el depósito del apoyo económico.

¿Cuánto dinero entregan por útiles y uniformes escolares?

Los montos del apoyo se mantienen diferenciados por nivel educativo. Para el ciclo escolar 2026, los importes de referencia son:

Preescolar: 970 pesos.

970 pesos. Primaria: 1,100 pesos.

1,100 pesos. Secundaria: hasta 1,180 pesos .

hasta . Centros de Atención Múltiple (CAM): 1,150 pesos.

El dinero puede utilizarse para adquirir uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos, papelería y otros artículos relacionados con el regreso a clases en establecimientos autorizados por el programa.

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¿Cómo saber si eres beneficiario del apoyo escolar?

Las familias pueden verificar si forman parte del padrón de beneficiarios ingresando a la plataforma oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo o consultando la información publicada por el Gobierno de la Ciudad de México.

En caso de estudiantes de nuevo ingreso, será necesario completar el registro y esperar la validación de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Una vez aprobado el trámite, el depósito se realizará conforme al calendario oficial y a la disponibilidad presupuestal.

Este programa forma parte de las acciones del Gobierno capitalino para apoyar la permanencia escolar y aliviar los gastos de las familias durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Por ello, si tu hijo o hija estudia en una escuela pública de la Ciudad de México, conviene revisar cuanto antes si cumple con los requisitos para recibir este apoyo económico.

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