Petición de audiencia de Territorium Life con la Comisión Técnica de la UNAM continúa en revisión: Alma Maldonado

UNAM anunció la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripciones para las personas de primer ingreso a todas sus licenciaturas.

Bajo tres lineamientos instruidos por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, la Comisión Técnica de Revisión del Proceso de Ingreso a licenciatura 2026-27 continúan los trabajos de sus integrantes, entre ellos Alma Maldonado, quien confirmó que esta no es la primera vez que se aplica un examen de control como lo recomendó la Comisión para 58 mil aspirantes, y que en su momento se darán a conocer los resultados de esta investigación que sigue tres vertientes:

Emitir una recomendación

Conocer qué pasó

Emitir una recomendación para el proceso de selección del próximo año.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin y Nayeli Roldán, Maldonado refirió que luego de la recomendación del examen de control, “esta semana arrancamos los trabajos para la segunda etapa”, en la que dijo, ser revisará la petición de audiencia de la empresa implicada en la controversia, Territorium Life, “veremos de qué se trata y ya lo estaremos dando a conocer en su momento”.

La Comisión revisará la petición de la empresa que aplicó el examen de admisión parta el nivel licenciatura de sostener una audiencia para dar más detalles sobre el tema: Alma Maldonado, integrante y vocera de la Comisión Técnica para revisar el proceso de Ingreso a la… pic.twitter.com/XUaDjvmAqZ — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 3, 2026

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La comisionada resaltó que en el proceso de examen en línea “hubo muchas anomalías… revisamos la información y por lo tanto se tiene que aplicar el examen control”, en el que participarán aquellos que hayan aplicado y aprobado de acuerdo con el puntaje de su carrera y facultad con puntajes referidos desde 2021 a 2025.

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Refirió que esta no es la primera ocasión que se aplica el examen de control “se dio en la facultad de contaduría en Centro Tlatelolco” y aseguró que es un procedimiento que puede ser aplicado incluso cuando haya ocurrido la inscripción.

Al momento, dijo no hay fecha de cierre de trabajo de la Comisión ni del tiempo que llevarán los análisis.

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