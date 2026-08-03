Jóvenes Construyendo el Futuro: esta entrevista definirá quién recibe los 9,582 pesos mensuales

La entrevista con el centro de trabajo es uno de los pasos clave para ingresar a Jóvenes Construyendo el Futuro y acceder al apoyo de 9,582 pesos mensuales.

Las nuevas vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro ya comenzaron durante este mes de agosto para quienes hicieron su registro previamente en la plataforma. Esta etapa es una de las más importantes de todo el proceso, porque ahora toca dar el siguiente paso, contactar a un centro de trabajo y acudir a una entrevista que definirá si logras entrar al programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿por qué la entrevista es tan importante?

La entrevista forma parte del proceso de vinculación entre los aprendices y los centros de trabajo participantes. Su propósito es que ambas partes conozcan si realmente existe compatibilidad entre el perfil del aspirante y las actividades que realizará durante su capacitación.

Una vez que entres a la plataforma podrás revisar las vacantes disponibles y escoger la que mejor se adapte a tus intereses, nivel de estudios o ubicación. Después tendrás que ponerte en contacto con el centro de trabajo para agendar la entrevista.

Al terminar este paso, el tutor responsable revisará tu solicitud y decidirá si la acepta o la rechaza. Si el resultado es favorable, recibirás una notificación en tu perfil con la fecha en la que iniciarás tu capacitación.

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¿Cómo solicitar la entrevista para entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas que ya están registradas pueden comenzar a revisar los centros de trabajo disponibles dentro de la plataforma oficial del programa.

Para hacerlo debes

Ingresar a tu cuenta de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Consultar los centros de trabajo disponibles.

Elegir una opción según la distancia, el área de interés o tu nivel de estudios.

Contactar al centro de trabajo seleccionado.

Realizar la entrevista de vinculación.

Esperar la respuesta sobre tu aceptación o rechazo.

¿Qué pasa si te aceptan después de la entrevista?

Si el centro de trabajo aprueba tu solicitud, quedarás vinculado al programa y recibirás la fecha en la que deberás iniciar tu capacitación. A partir de ese momento comenzarás tu formación práctica y podrás acceder a los beneficios que ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, durante el primer mes de capacitación arrancará el proceso para que recibas tu medio de pago a través del Banco del Bienestar.

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¿Cuándo recibirás la tarjeta para cobrar los 9 mil 582 pesos de JCF?

Una vez que inicies la capacitación, el Banco del Bienestar abrirá una cuenta bancaria a tu nombre. Después te informarán la fecha, el horario y el lugar donde podrás recoger tu tarjeta.

Será con esa tarjeta como recibirás el depósito mensual de 9 mil 582 pesos, apoyo que se entrega a las y los participantes mientras permanezcan activos dentro del programa.

¿Cuánto tiempo dura el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La capacitación tiene una duración máxima de 12 meses. Durante ese tiempo las y los aprendices reciben el apoyo económico y adquieren experiencia laboral en un entorno real de trabajo.

A lo largo de ese periodo deberán cumplir con las actividades asignadas y mantenerse activos dentro de la plataforma para conservar los beneficios del programa.

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