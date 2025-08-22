Licencia permanente en 2025: ¿Hay edad máxima para tramitarla en CDMX? Esto se sabe

Si estás pensando en tramitar tu licencia de conducir permanente pero tienes la duda de si hay una edad máxima para hacerlo, aquí te lo aclaramos. Y es que, aunque esta pregunta no suele ser tan común, puede ponernos a pensar al respecto, porque, como muchos saben, la edad mínima para sacarla es a partir de los 18 años. Pero, ¿qué pasa con la edad máxima?

¿Hay edad máxima para tramitar la licencia de conducir permanente?

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, no hay un límite de edad para tramitar tu licencia de conducir. Sin embargo, si eres una persona adulta mayor, a partir de los 60 o 65 años, tendrás que cumplir con algunas evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, con el fin de que las autoridades puedan verificar que tienes con las capacidades necesarias para manejar tu carro de forma segura.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La licencia de conducir permanente desaparecerá? Esto se sabe sobre su posible eliminación en CDMX 2025

Si no has tenido un antencedente de licencia en la Ciudad, este material te servirá para tramitar la #NuevaLicenciaPermanente 🪪



🔗 https://t.co/sgQX47NwbH pic.twitter.com/Q8W9aMklog — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 21, 2024

¿Cómo tramitar mi licencia de conducir permanente en línea?

Antes de comenzar con tu trámite, asegúrate de no tener ningún adeudo pendiente, y en caso de que sea la primera vez que solicitas tu licencia permanente, también tendrás que agendar una cita para el curso teórico de conducción.

Tomando en cuenta todo lo anterior, sigue estos pasos:

Ingresa con tu cuenta Llave CDMX y da clic en “Iniciar” y después en “Nuevo trámite”.

Elige la forma de pago y completa los campos solicitados: identificación oficial, comprobante de no adeudos y certificado del curso teórico.

Cuando el pago quede reflejado, recibirás en tu correo una constancia con tu nuevo número de licencia permanente.

TE PUEDE INTERESAR: Licencia de conducir permanente en CDMX 2025: Estos son los dos tipos y sus diferencias