Recupera Canal Once sus instalaciones tras más de dos meses de ocupación estudiantil

Canal Once informó que este domingo recuperó de manera pacífica las instalaciones de su sede principal, luego de permanecer más de dos meses ocupadas por un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), situación que obligó a la emisora a operar desde sedes alternas para mantener sus transmisiones.

A través del comunicado número 6, la televisora pública señaló que el inmueble permaneció ocupado desde el pasado 21 de mayo, periodo durante el cual privilegió el diálogo institucional para buscar la recuperación de las instalaciones y garantizar la continuidad de su labor informativa, educativa, científica y cultural.

Evaluación técnica y revisión del acervo audiovisual en Canal Once

La institución destacó que, aunque logró mantener su señal al aire gracias al compromiso de sus trabajadores y al apoyo de otras instituciones y medios públicos, la operación extraordinaria provocó limitaciones que hacen indispensable el restablecimiento gradual de las actividades en su sede.

En los próximos días, canal once realizará una evaluación técnica integral de sus instalaciones, infraestructura, equipos y del acervo audiovisual bajo su resguardo, con el fin de determinar las acciones necesarias para su recuperación, conservación y el restablecimiento total de sus operaciones habituales.

La emisora reiteró su respeto al derecho de las y los estudiantes a manifestar sus inconformidades, pero subrayó también el derecho de sus trabajadores a desempeñar su labor y garantizar el acceso de las audiencias a la información. Asimismo, precisó que la entrega del inmueble no significa el cierre de las mesas de diálogo con las autoridades competentes, las cuales continuarán por la vía institucional.

Origen del conflicto estudiantil en el IPN

La ocupación de canal once comenzó el 21 de mayo, cuando estudiantes del IPN tomaron las instalaciones como medida de presión para exigir atención a diversas demandas administrativas del instituto, entre ellas mayor transparencia en el manejo de recursos, auditorías al Patronato Corazón Guinda y Blanco, cambios en los órganos de gobierno y la destitución del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Durante la contingencia, la televisora sostuvo que dichas exigencias eran ajenas a las atribuciones directas del medio de comunicación, por lo que priorizó el diálogo y la vía pacífica para evitar confrontaciones.

Tras el regreso a su sede, la emisora publicó en sus canales oficiales un mensaje reconociendo el esfuerzo de su personal por mantener la señal interrumpida, refrendando su compromiso con las audiencias mientras avanza el proceso de normalización de operaciones.

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