Salomón Jara y algunos de sus funcionarios deben ser la principal línea de investigación del asesinato de Alejandro Leyva: Benjamín Robles

“ La principal línea de investigación es Salomón Jara y algunos de sus funcionarios todos coludidos presuntamente con el crimen organizado… Jara está coludido con el crimen organizado, se dice, es un secreto a voces la relación que tiene él y sus funcionarios con muchos criminales, muchos de estos los estuvo denunciando Alejandro Leyva”, señaló el exsenador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, quien afirma que los señalamientos a Jara “no son un pleito del PT con Morena” y señala que las acciones del gobernador de Oaxaca “le hace un daño tremendo a la propia presidenta Claudia Sheinbaum ”.

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Señalamientos del PT sobre el gobierno de Oaxaca

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el exsenador del PT denunció que Salomón Jara, a quien calificó de ‘usurpador’ porque “ha venido arropando una actitud valiente después de que perdió la revocación de mandato mediante un fraude inventándose 250 mil votos”.

Señaló que se ha mantenido en el poder a toda costa “porque el gobierno para él ha sido un negocio, ha hecho del nepotismo su principal política pública, las constructoras que realizan las obras son de sus socios amigos y familiares”.

Y recordó “ahí está la grabación donde parece que dice aquí está la lista de los que me voy a ejecutar” y recordó que el periodista recientemente asesinado, “Alejandro Leyva, fue muy claro en una video columna, lo responsabilizó por si algo le sucedía”.

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Oaxaca PT marca distancia del gobierno estatal

El exsenador petista afirmó que su partido lo respalda en sus declaraciones e incluso dio “”el PT pintó su raya a pesar de que nosotros respaldamos, porque somos parte fundamental de la Cuarta Transformación, respaldamos su candidatura, pero ha sido tan nefasto su gobierno que dijimos hasta aquí llegamos”.

Señaló que el alcalde oaxaqueño “todo lo que hace es aprovechar cualquier momento para denostar a quien no le cae bien o es una voz crítica de su mal gobierno, del abuso de poder y de la corrupción que prevalece en el estado de Oaxaca”.

Benjamín desmintió que este sea un pleito del PT con Morena; “no es así, es un pleito del PT con este mal gobernante, no hay forma de que él pueda demostrar lo contrario, Oaxaca atraviesa uno de los peores momentos, hay crímenes por todas partes … sus familiares se han inventado hasta nuevos sindicatos haciendo de las suyas al amparo del poder del usurpador Jara quien protege a esos criminales”, denunció.

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