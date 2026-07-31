Caso Manzo: Grecia Quiroz pide presencia en la audiencia del R1, e insiste en que se investigue a Raúl Morón y a Leonel Godoy

Tras la detención de Ramón Ángel “R1”, como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, su esposa, Grecia Quiroz y actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán reconoció las acciones de la SSC a cargo de Omar García Harfuch, pero pidió estar presente en la audiencia del detenido y que las autoridades no se olviden de la línea de investigación a políticos, como Raúl Morón y Leonel Godoy por su amistad con la familia Álvarez Roldán.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, la alcaldesa y viuda de Manzo, pidió que el proceso que se sigue se haga conforme a derecho y exigió todo el peso de la ley sobre quienes asesinaron a su esposo y estar presente o vía zoom en la audiencia del “R1” para escuchar los delitos que se le imputen, pues señaló que a los detenidos en Michoacán no se les ha imputado el crimen de Carlos.

Grecia recordó que desde su primer encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum le prometió no proteger a nadie por lo que ahora afirmó “quiero seguir confiando en esa palabra”, y exigió que no de deje de lado la investigación con línea política “principalmente pudiera decir que no se debe dejar de lado a Leonel Godoy; sabemos de la amistad que tenía con esta familia – Álvarez Roldán- y no debe dejarse de lado la investigación”.

No pueden dejar de lado la parte política y a quien se le debe de investigar es al diputado, Leonel Godoy: @GreciaMich2027, alcaldesa de Uruapan en #AsíLasCosasW con @warkentin. pic.twitter.com/nvBIV5e4zV — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 31, 2026

Refirió que “en vida Carlos señaló directamente a Leonel Godoy, Raúl Morón y el expresidente de Uruapan” de amenazas, por lo que ella dijo “estos señalamientos yo los hago con fundamentos ”.

Finalmente, aunque reconoció la importancia de las detenciones y el seguimiento al caso y pidió “que le caiga todo el peso de la Ley, que se hagan las cosas de manera justa, México necesita ver esas maneras de justicia… si quieres ser un gobernante confiable debes dar esas muestras, hablo de manera general a nombre de madres buscadoras y de todas las injusticias que se han hecho en México”.

Síguenos en Google News y encuentra más información