Comida barata en Tlalnepantla: conoce dónde están las Cocinas del Bienestar y cuánto cuesta el menú

Las Cocinas del Bienestar se han consolidado como una de las principales estrategias del Gobierno de Tlalnepantla para apoyar la economía familiar mediante la venta de alimentos completos a bajo costo. Durante 2026, el programa continúa ampliándose con la apertura de nuevos espacios en distintas colonias del municipio, permitiendo que miles de personas accedan diariamente a comidas nutritivas por una cuota de recuperación accesible.

Actualmente, las Cocinas del Bienestar ofrecen desayunos y comidas completas por 15 pesos, un precio que busca beneficiar principalmente a estudiantes, personas adultas mayores, trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad. El menú cambia de acuerdo con la disponibilidad de alimentos, pero generalmente incluye sopa o arroz, guisado, tortillas, agua fresca y, en algunos casos, fruta o postre.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estos espacios también forman parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, ya que permiten reducir el tiempo destinado a la preparación de alimentos en casa y apoyar la economía de los hogares.

Alimentación de calidad para quienes más lo necesitan. IA Ampliar

¿Cuánto cuesta comer en las Cocinas del Bienestar de Tlalnepantla?

El costo oficial del menú es de 15 pesos por persona, una cuota de recuperación que se ha mantenido durante 2026. Con este pago, los usuarios reciben una comida balanceada preparada bajo estándares de higiene y con ingredientes de calidad, según información del Ayuntamiento de Tlalnepantla.

El programa tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación digna sin afectar el presupuesto familiar y beneficiar especialmente a quienes enfrentan dificultades económicas.

Tlalnepantla mantiene las Cocinas del Bienestar. IA Ampliar

¿Dónde están las Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla?

Durante 2026 se han inaugurado nuevas sedes en diferentes comunidades del municipio. Entre las ubicaciones confirmadas se encuentran:

Los Reyes Ixtacala.

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) Poniente.

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) Oriente.

Unidad Habitacional Tabla Honda.

San Buenaventura.

Además, el Gobierno Municipal informó que ya operan 24 Cocinas del Bienestar distribuidas estratégicamente en Tlalnepantla Oriente y Poniente para acercar este servicio a más habitantes.

¿Quiénes pueden acudir a las Cocinas del Bienestar?

Las Cocinas del Bienestar están abiertas al público en general. No obstante, el programa está dirigido principalmente a familias de bajos ingresos, estudiantes, personas adultas mayores y trabajadores que buscan una alternativa económica para alimentarse.

Las autoridades municipales señalaron que este modelo también fortalece la convivencia comunitaria, ya que los espacios funcionan como puntos de encuentro donde vecinos participan en actividades de apoyo social y organización comunitaria. Además, el gobierno ha reiterado que continuará ampliando la cobertura del programa con nuevas aperturas en distintas colonias durante 2026.