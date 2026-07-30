Despojo: estrategia contra el delito se presentará la próxima semana, afirma Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX

Invasiones furtivas, predios abandonados, ocupaciones violentas que son una de las modalidades en las que se ha venido dando el delito de despojo en la Ciudad de México, reconoció la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, quien afirmó en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, que la próxima semana se presentará la estrategia al combate de este delito en la que ya se trabaja junto con todo el gabinete de seguridad.

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Modalidades del delito de despojo en la CDMX

La fiscal detalló que se da prioridad a la atención de este delito de despojo en el que reconoció hay “despojos que son complejos con simulación de actos jurídicos en los que puede haber funcionarios involucrados en la simulación par la obtención de una propiedad, muchas veces faltan papeles para poder acreditar a familiares, arrendatarios, inquilinos”.

Reconoció que es un “fenómeno complejo con la necesidad de visibilizar los casos criminales”, por lo que corroboró la existencia de la Fiscalía en el tema de Despojos y tan solo el día de ayer se atendieron diversos casos no solo de la alcaldía Benito Juárez, sino de otras zonas con la misma problemática.

Ayer dijo, se dio prioridad a la atención de la investigación del predio de “Matías Romero 18, afortunadamente había elementos que acreditaban la participación de Virgina “N” y Ana Michelle “N”, personas que están bajo investigación por otros casos de posible despojo”.

Complicidad de notarios y funcionarios en el despojo de propiedades



La fiscal @BerthaAlcalde reveló que la fiscalía ya tiene identificados a notarios de otros estados involucrados en la simulación de actos jurídicos: “Estamos trabajando no nada más por la vía penal, sino también… pic.twitter.com/EPITt7rF8f — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 30, 2026

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Fiscalía busca fortalecer la persecución del delito

La flagrancia, reconoció la fiscal, es uno de los temas que pone en jaque el actuar de las autoridades “si damos aviso de que se invadió el predio la policía no saca a los invasores hay dificultades porque no se da esta figura de flagrancia y la policía no está clara de quién es el propietario, lo que requiere un análisis formal desde la fiscalía”.

Entre los retos para la Fiscalía sobre actos simulados dijo es la localización de los notarios que ha emitido escrituras con irregularidades “son notarios identificados y en distintos estados donde se regula de manera distinta… debemos ser contundentes en la persecución de estos delitos.”

Con la estrategia anunciada, la Fiscalía busca reforzar las acciones para combatir el delito de despojo y atender los casos relacionados con invasiones y ocupaciones irregulares de inmuebles.

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