México busca mantener ventaja en el T-MEC y reducir aranceles a varios sectores

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México mantiene una posición preferencial dentro de la nueva política comercial de Estados Unidos y adelantó que el objetivo del gobierno mexicano es preservar las ventajas del T-MEC, reducir los aranceles que afectan al sector automotriz, así como al acero y aluminio, y conocer primero el nuevo sistema arancelario estadounidense antes de celebrar la siguiente ronda de negociaciones, prevista para septiembre.

Al término de la conmemoración del Día Internacional del Tequila, el funcionario explicó que, tras la tercera ronda de conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, México mantiene un diálogo respetuoso, aunque con diferencias en algunos temas, y reiteró que las negociaciones avanzan con la defensa de los intereses nacionales.

¿Cuál es la posición de México en las negociaciones comerciales?

“La reunión siempre ha sido cordial, pero cada quien ha dicho lo que piensa y lo ha sustentado. No quiere decir que porque sea cordial no haya una diferencia de óptica. A veces la hay. Nosotros hemos resuelto defender las causas que para México son importantes y así lo hicimos. Nos respetamos y hemos ido construyendo una buena relación de respeto. Lo que pudimos ver hasta la semana pasada es que México está en una posición preferencial. Es decir, si tú comparas, por ejemplo, la disposición 301 que se publicó para 60 países, el país que tiene una posición mejor, porque no sufrió o no tuvo una modificación adversa, es México”

Sino tuviéramos una condición preferencial, es decir, el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas no pagando arancel, no tendríamos aumento de exportaciones, aclaró el funcionario.

Ebrard explicó que la prioridad de México en la negociación es mejorar las condiciones para la industria automotriz y conservar el acceso preferencial de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.

“La agenda mexicana que queremos resolver es el tema de la industria automotriz, reducir el 25 por ciento que tenemos, porque otros países tienen condiciones con las que pueden competir con nosotros. Queremos tener mejores condiciones. También acero y aluminio. Ese volvió a ser un punto de insistencia de México. El otro asunto es respecto al sistema arancelario que vaya a haber, que se pueda preservar que México tenga el 85 por ciento sin pagar aranceles. Esas son las causas principales nuestras.”

Sobre el arancel del 10 por ciento impuesto por Estados Unidos a mercancías que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, el secretario sostuvo que México no sufrió un deterioro frente a otros países y explicó que la medida deriva de un cambio en el fundamento jurídico utilizado por Washington.

“No nos gustan los aranceles, pero lo quiero decir es que nosotros no cambiamos. Si tú me dijeras cuál es el cambio del jueves al viernes, pues sigo con el 10 que tenía. Lo que cambió fue el fundamento: una era la Sección 122 y ahora es la 301, pero es el mismo 10 por ciento.

¿Para qué es? Para lo que no cumple el tratado. Es una gran cosa que México tenga el 85 por ciento vigente, sin arancel, en un momento en que todo tiene arancel por todos lados. Vamos a tratar de conservarlo".

¿Cuándo se realizará la próxima ronda de conversaciones?

El titular de Economía también explicó que la siguiente ronda de negociaciones fue programada para septiembre con el fin de conocer previamente las nuevas decisiones arancelarias del gobierno estadounidense.

“Queríamos saber qué van a resolver con la 301 que tienen todavía en curso. Si nosotros planteamos muy pronto la siguiente ronda, a lo mejor vamos a avanzar en muchos temas y de repente nos van a sacar otra lista de aranceles. Dijimos: vamos a la primera semana de septiembre para ver todo lo que ya vas a decidir. Estamos esperando para la primera semana de agosto la resolución de la investigación sobre capacidad excedente. No tendría sentido que hiciéramos una ronda antes de conocer cuál es el sistema de aranceles que estás organizando, porque tú me prometiste que yo iba a tener una posición preferencial.”

Finalmente, Marcelo Ebrard señaló que México necesita conocer cómo quedará el nuevo esquema comercial de Estados Unidos antes de definir los siguientes pasos de la negociación.

“Haz de cuenta que nosotros somos la Tierra y se está reorganizando el sistema solar. Necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas, porque eso es lo que determina mi posición preferencial. No es juicioso ni inteligente que México dijera: vamos a hacerlo rápido y ni siquiera sabemos cómo quedaron los demás. Queremos tener todos los elementos en la mesa”