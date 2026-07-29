KIA invertirá 600 mdd para fabricar su primer vehículo eléctrico en México

KIA anunció una inversión de 649 millones de dólares para producir por primera vez un vehículo 100% eléctrico en el país, que iniciará el 4 de agosto.

KIA invertirá 649 millones de dólares para fabricar su primer vehículo eléctrico en México, proyecto que contempla la producción del modelo EV3 en la planta de Pesquería, Nuevo León, así como la generación de nuevos empleos y el fortalecimiento de la electromovilidad.

Al calificarla como una gran noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de inversión por parte de la empresa automotriz KIA para construir en nuestro país un vehículo eléctrico que buscará ser distribuido no sólo en México sino en América.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria destacó la relevancia de la inversión privada y el fortalecimiento de la electromovilidad a través de estaciones que faciliten la carga de vehículos eléctricos en el país.

“Es una gran noticia. 1, la inversión per se de Kia, que muestra confianza en nuestro país. Muchas gracias. Y lo 2º es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos, las estaciones que permitan la carga. Entonces, es una muy, muy buena noticia”.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia inversión de Kia en México por 649 millones de dólares para 2026-2028; producirá el nuevo modelo eléctrico EV3 en nuestro país.



Con esta acción, la empresa coreana genera mil 500 empleos nuevos. Avanza el Plan México con… pic.twitter.com/pwgOYRPb8K — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 29, 2026

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Inversión de KIA impulsará producción y empleo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que KIA destinará más de 600 millones de dólares para iniciar la producción de un nuevo vehículo a partir del 4 de agosto. Este proyecto contempla la creación de 500 nuevos puestos de trabajo y un total de 1,500 empleos directos entre 2026 y 2030.

“Es una inversión importante de 649 millones de dólares. Esto es su temporalidad 2026, 2028. Van a iniciar la producción de un vehículo que actualmente se hace en Corea, ahora se hará en México. Esa línea de producción arranca el día 4 de agosto en las instalaciones que tienen en Pesquería Nuevo León. En términos de empleos, esto significa, pues, la creación de 500 nuevos empleos este año y 1500 nuevos empleos directos entre 2027, 28, 29 y 30”.

Por su parte, Young Sam Kim (Andy Kim), presidente de KIA México, destacó que la compañía ha consolidado una década de crecimiento junto a la economía mexicana. Así mismo afirmó que sus inversiones continuas en materia de medio ambiente y electromovilidad se alinean con el Plan México.

KIA EV3 será el primer vehículo eléctrico fabricado en México

Horacio Chávez, director comercial de KIA México, anunció que por primera vez se producirá y comercializará en territorio nacional un vehículo 100% eléctrico.

“Por primera vez en nuestra historia, produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico. Esta apuesta se materializa con el Kia EV3, que será, orgullosamente, hecho en México. El EV3 representa una nueva generación de movilidad diseñada para responder a a las necesidades de las familias mexicanas. Combina innovación, seguridad, tecnología y funcionalidad en vehículo pensado para hacer que la movilidad eléctrica sea cada vez más accesible, práctica y cercana a las personas”.

En tanto, Marianela Calderón, directora de administración de KIA México, detalló que la empresa se sustenta en cuatro pilares fundamentales: las personas, la energía renovable, la gestión responsable del agua y la movilidad eléctrica. Actualmente, la compañía cuenta con 2,600 colaboradores y genera una cadena de suministro que impacta directa e indirectamente a más de 85,000 personas, destacando que una de cada tres personas en la organización son mujeres. Adicionalmente, indicó que se encuentra en construcción un parque solar de dos megawatts con planes de expansión a ocho megawatts para 2030.

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