“Somos la frontera más segura”: Ronald Johnson destaca avances en seguridad entre México y EEUU

Al afirmar que aún hay trabajo por hacer, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el trabajo conjunto entre ambas naciones para mejorar la seguridad fronteriza, enfatizando que la coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum rinde frutos notables.

Al conmemorar el 250.º aniversario de la Independencia de Estados Unidos en la nueva sede diplomática en territorio mexicano, el diplomático indicó que, si bien por separado ambas naciones pueden lograr grandes cosas, los resultados son superiores cuando actúan en conjunto.

“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero cuando lo hacemos juntos logramos más, llegamos más lejos y juntos prosperamos. Esta celebración también es sobre el futuro, ese futuro más brillante para los casi quinientos millones de estadounidenses y mexicanos. Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo”, sostuvo.

¿Qué logros en seguridad y combate al tráfico de armas destacó el embajador?

En un mensaje de casi 13 minutos y acompañado por su esposa Alina Arias, el representante estadounidense proyectó un futuro próspero para los habitantes de ambos países.

Ante la acusación formal de 12 cargos contra Loyd Walter Hall, residente de Texas acusado de conspirar para suministrar armas al Cártel de Sinaloa, Ronald Johnson defendió que el rastreo del armamento ilícito es clave para desarmar a los grupos criminales.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de nuestra historia compartida. Estamos obteniendo resultados concretos en temas prioritarios que benefician a nuestras dos naciones. Nuestra frontera es la más segura de la historia. Aún queda mucho por hacer, pero las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido 35 %.

Los Estados Unidos han incautado más de 50 mil armas de fuego, mientras que México ha realizado decomisos históricos de narcóticos y ha desmantelado miles de laboratorios de drogas”, detalló.

La relación bilateral y la representación del Gobierno de México

Asimismo, el diplomático afirmó que ambas naciones mantienen su mejor momento en materia diplomática y comercial, subrayando la profunda integración demográfica entre los dos territorios.

“Todo lo que hemos alcanzado ha sido posible junto con aliados, socios, amigos y coaliciones. Y ahora ha llegado el momento de hacer todavía más como vecinos. No hay una relación bilateral en el mundo que refleje mejor esa realidad que la relación entre los Estados Unidos y México. Somos norteamericanos y, juntos, no hay límite para lo que podemos lograr”, agregó, al recordar que la mayor comunidad de estadounidenses en el extranjero reside en México, así como la mayor población mexicana fuera de su país vive en EEUU.

En representación del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; acudió a la ceremonia oficial para transmitir los saludos institucionales y refrendar el compromiso de mantener un diálogo constructivo, soberano y orientado a resultados mutuos.

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