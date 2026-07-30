Examen UNAM: falló la compañía que ofreció IA para detectar y evitar trampas, señaló el profesor Raúl Rojas

Todo apunta a que la única salida ética es repetir el examen para aspirantes con el umbral del puntaje de 2025 y sería bueno que la multa a la empresa prestadora del servicio fuera del 100% del contrato.

En los resultados del examen a nivel licenciatura “ Lo que falló fue el sistema de esa compañía que ofreció a la UNAM que iba a tener IA para detectar y evitar trampas y evidentemente no función ; dicen que tiene 12 tipos de candados de seguridad, pero todos estaban abiertos, así que esta compañía incumplió con el contrato”, afirmó el profesor de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, Raúl Rojas y resaltó “extraña que la multa es del 10% del contrato, yo hubiera exigido el 100% del contrato por el tema de reparación de daños y perjuicios” que según la licitación fue de 40 millones de pesos.

En entrevista con Verónica Méndez para “Así Las Cosas” en ausencia de Carlos Loret de Mola, el catedrático confirmó que “empezaron a vender partes del examen de la UNAM antes de la aplicación del examen en un esfuerzo muy organizado”, por lo que pidió para aquellos que hicieron negocio se proceda penalmente.

Sobre los aspirantes, dijo “no fue que tantos estudiantes estuvieran utilizando la IA, sino que el conocido acordeón” y refirió que “los más afectados son aquellos estudiantes que sí pasaron el examen, pero quedaron excluidos por todos lo que hicieron trampa y tuvieron mayores puntajes”.

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Por ello dijo “todo apunta a que la única salida ética es repetir el examen de alguna forma, incluyendo a aquellos aspirantes con el umbral del puntaje de 2025”.

En tanto, afirmó “el rector es quien tiene que anunciar las medidas y confía en los expertos”; se tiene que “hacer un análisis estadístico completo para determinar qué fue lo que sucedió y las áreas en la que hubo deficiencias y deslindar responsabilidades al interior de la UNAM y de la empresa”.

Resaltó que la empresa no aplicó los exámenes en un solo día, lo hizo en 17 y eso contribuyó a la filtración de las respuestas aunado a que fue el mismo examen.

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Sobre las cifras que el profesor dedujo, señaló “150 de los estudiantes utilizaron algún tipo de ayuda”, lo que arrojó una cantidad inusitada de resultados casi perfectos, lo que en otros años no ha sucedido”.

El profesor de la Universidad Libre de Berlín concluyó que México ya tiene el número de estudiantes y universidades para aplicar examen bajo un sistema unificado como en Estados Unidos, que permite ingresar a cualquier universidad en el país.

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