¿Habrá nuevo examen en la UNAM? Las claves de la propuesta de la Comisión Técnica tras fallas en prueba virtual

Ante las anomalías detectadas en el examen de admisión a Licenciatura 2026 realizado en modalidad virtual, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la UNAM recomendó aplicar a la brevedad un examen de control en modalidad presencial. Esta propuesta fue entregada en el primer informe presentado al rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, con el objetivo de garantizar equidad y transparencia en el ingreso universitario.

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¿Cómo sería la nueva evaluación?

El organismo sugirió que esta nueva evaluación se lleve a cabo de manera presencial mediante un formato conveniente que contemple diversas versiones del examen de ingreso, asegurando así la cobertura necesaria para la totalidad de los aspirantes. Con esta medida se busca solucionar las inconsistencias registradas en la prueba digital y devolver la certeza a los estudiantes que participaron en la convocatoria de este año.

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¿Quién integra la Comisión Técnica?

La Comisión Técnica, de carácter temporal, fue integrada el pasado lunes 27 de julio e incluye a 16 especialistas de distintas disciplinas, quienes continúan analizando el proceso para respaldar la integridad académica de la institución en este histórico cambio de formato.

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