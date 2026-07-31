Garantiza Hacienda recursos al INE para organizar las elecciones federales de 2027

El Instituto Nacional Electoral prevé solicitar un presupuesto de 36 mil 119 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

El INE contará con los recursos necesarios para organizar las elecciones federales de 2027, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a poco más de un mes de que el Gobierno de México entregue al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027.

Así lo aseguró la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha Gómez Castro, durante la presentación de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2026, donde explicó que la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una revisión puntual de las necesidades de cada dependencia para garantizar el cumplimiento de sus funciones durante el siguiente ejercicio fiscal.

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Hacienda prevé recursos para las elecciones de 2027

Indicó que, debido a que 2027 será un año electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene una comunicación permanente con la dependencia para atender sus requerimientos presupuestales.

“En ese sentido pues el INE es uno con los que tenemos una interacción bastante importante por tratarse en 2027 de un año electoral… y seguramente tendrá los recursos que requiera para poder cumplir con esta encomienda de manera cabal”.

La funcionaria subrayó que la organización de los comicios representa una prioridad dentro de la planeación presupuestal del Gobierno Federal.

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INE proyecta solicitud de recursos para 2027

De acuerdo con el propio Instituto Nacional Electoral, el organismo prevé solicitar un presupuesto de 36 mil 119 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, recursos que se destinarían a su operación ordinaria, la organización de la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados y otras actividades institucionales.

El Presupuesto INE será integrado como parte del Paquete Económico 2027 que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación.

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