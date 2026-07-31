Desaparición forzada: imputan a cinco personas, entre ellas el exdirector de Seguridad de Mexicali

Pedro Ariel “N”, ex Director de Seguridad Pública de Mexicali, Juan Carlos “N”, Luis Alonso “N”, Eduardo “N” y Kevin “N”, se encuentran bajo proceso por el delito de desaparición forzada.

Por el delito de desaparición forzada, la Fiscalía General del Estado de Baja California llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de Pedro Ariel “N”, ex Director de Seguridad Pública de Mexicali, Juan Carlos “N”, Luis Alonso “N”, Eduardo “N” y Kevin “N”, por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa.

Audiencia de imputación y medidas cautelares

Durante la audiencia inicial, la representación social formuló la imputación correspondiente por los hechos que se investigan y se solicitó la prisión preventiva como medida cautelar.

Por su parte, los imputados solicitaron la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se celebrará dentro del plazo establecido por la ley.

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Investigación por la desaparición de dos jóvenes

De acuerdo con la investigación, a los imputados se les atribuye su probable participación en la desaparición forzada de dos jóvenes, ocurrida en enero de 2023, en las inmediaciones del área de bares ubicada sobre la calzada Francisco L. Montejano.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos y el combate a la impunidad, siempre con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de las partes involucradas.

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