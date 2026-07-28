Estudiantes exigen a la UNAM respetar resultados del examen de licenciatura

Al menos una docena de aspirantes que aprobaron el examen de ingreso a la Universidad Autónoma de México, se manifestaron frente a la rectoría para exigir a las autoridades se respeten los resultados, los lugares asignados y se continúe con el procesos de inscripción.

Por segundo día consecutivo se registraron manifestaciones frente a la Rectoría de la UNAM. En esta ocasión, aspirantes que obtuvieron el puntaje de ingreso UNAM al nivel licenciatura en las distintas facultades acudieron a las instalaciones universitarias para solicitar que se mantenga la validez de los resultados publicados.

Entre los manifestantes se encuentran personas que presentaron la prueba de selección por segunda o tercera ocasión para acceder a una carrera universitaria. De acuerdo con los testimonios recopilados, los egresados reportaron puntajes de hasta 118 aciertos en Medicina, 107 en Medicina Veterinaria y Zootécnica y 110 en carreras como Pedagogía y Economía.

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¿Qué argumentan los estudiantes sobre el proceso de admisión?

Los asistentes solicitaron continuar con el proceso de inscripción correspondiente al ciclo escolar. Argumentaron que las autoridades deben priorizar el desempeño obtenido en la evaluación oficial al momento de asignar los lugares disponibles.

Al finalizar la concentración, una comisión entregó un documento en las oficinas de Rectoría. El escrito solicita respetar el cupo de los aspirantes con dictamen de selección favorable y propone la implementación de mecanismos de control preventivos para evitar irregularidades en futuros procesos de admisión.

El conflicto en el examen de admisión de la UNAM

Este examen de admisión a licenciatura se realizó en línea, lo que ocasionó desde un inicio molestias que empeoraron cuando se entregaron los resultados.

Detección de irregularidades: Tras la publicación de los resultados de la evaluación de ingreso a licenciatura, la institución identificó un incremento inusual en el número de aspirantes con aciertos casi perfectos (de 115 a 120 aciertos).

Tras la publicación de los resultados de la evaluación de ingreso a licenciatura, la institución identificó un incremento inusual en el número de aspirantes con aciertos casi perfectos (de 115 a 120 aciertos). Investigación y denuncias penales: La administración universitaria inició investigaciones internas y presentó denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes debido a reportes sobre la oferta de respuestas en plataformas digitales, presunta filtración de reactivos y suplantación de identidad durante el proceso.

La administración universitaria inició investigaciones internas y presentó denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes debido a reportes sobre la oferta de respuestas en plataformas digitales, presunta filtración de reactivos y suplantación de identidad durante el proceso. Instalación de la Comisión Técnica: Para revisar el caso, la UNAM conformó una Comisión Técnica encargada de auditorías estadísticas y de seguridad en el sistema de evaluación. Como medida cautelar durante las revisiones, las autoridades universitarias suspendieron de forma temporal los trámites de inscripción para las carreras y facultades bajo investigación.

Para revisar el caso, la UNAM conformó una Comisión Técnica encargada de auditorías estadísticas y de seguridad en el sistema de evaluación. Como medida cautelar durante las revisiones, las autoridades universitarias suspendieron de forma temporal los trámites de inscripción para las carreras y facultades bajo investigación. Postura de los aspirantes: Las medidas preventivas generaron la movilización de dos grupos de estudiantes frente a Rectoría: por un lado, quienes solicitan la reposición del examen por considerar que existió ventaja indebida; por otro, los aspirantes con dictamen favorable que exigen hacer valer su puntaje e iniciar el ciclo escolar.

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