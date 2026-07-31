Huachicol Fiscal: comparecen marinos y emergen nuevos datos en la investigación Farías Laguna

Declaraciones de marinos citados por la FEMDO aportaron información que no figuraba en la carpeta de investigación sobre el caso de llamado huachicol fiscal.

La noche del jueves tras casi 12 horas de diligencias realizadas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), comparecieron los elementos de la Secretaría de Marina citados por la Fiscalía General de la República (FGR).

En cumplimiento de lo ordenado por la Juez de Procesos Penales Federales en funciones de Juez de Control del Poder Judicial de la Federación, a petición de la defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. De los siete servidores públicos convocados, seis acudieron a rendir entrevista ministerial. La diligencia fue encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés y su equipo de abogados, con la participación del Ministerio Público Federal.

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Declaraciones aportan nuevos elementos a la investigación

Las declaraciones aportaron información que no figuraba en la carpeta de investigación y que resulta relevante para la estrategia jurídica de la defensa. Los testimonios permiten contrastar versiones, precisar actuaciones y abrir nuevas líneas de análisis sobre hechos que, hasta ahora, permanecían fuera del expediente. El alcance de esos elementos será definido en las actuaciones que seguirán dentro del procedimiento.

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Defensa mantendrá en reserva el contenido de las diligencias

Por razones procesales, la defensa mantendrá en reserva la identidad de los comparecientes y el contenido de sus manifestaciones. Su difusión en esta etapa podría comprometer diligencias pendientes y afectar el curso de las acciones legales que se preparan a partir de la información obtenida. Las Comparecencias FEMDO forman parte del procedimiento que continúa en desarrollo.

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