Defiende Hacienda estrategia fiscal y asegura que la deuda pública se mantiene en una trayectoria sostenible

El titular de Hacienda Edgar Amador, afirmó que la economía está creciendo y que no existen desviaciones en las metas fiscales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió el manejo de las finanzas públicas y aseguró que el país mantiene una ruta de convergencia hacia niveles sostenibles de deuda y balance fiscal, al tiempo que afirmó que el estímulo aplicado a los combustibles no ha representado un costo fiscal relevante gracias al incremento de los ingresos petroleros.

Durante la conferencia para presentar el informe de finanzas públicas del primer semestre, el titular de la dependencia Edgar Amador Zamora, señaló que el manejo activo de la deuda pública ha redituado en unos ahorros.

“Es muy importante el manejo de los pasivos públicos y lo que se ha hecho en este primer semestre del año. El manejo activo de la deuda pública ha redituado en unos ahorros bastante importantes que nos ayudan en la reducción del gasto que ves en los números. Una buena parte se debe a este manejo de los pasivos públicos”, aseguró Amador Zamora.

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2026.



La economía mexicana presentó un sólido dinamismo durante el segundo trimestre de 2026. El PIB creció 1.5% respecto al trimestre previo, su mayor… pic.twitter.com/GvRX7YzK06 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 30, 2026

Inversión pública y gasto avanzan conforme a lo programado

Al responder cuestionamientos sobre el ejercicio del gasto público y la trayectoria del balance fiscal, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sostuvo que los programas prioritarios y la inversión pública avanzan conforme a lo previsto y atribuyó algunos desfases a la implementación de la nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar.

“El gasto en programas prioritarios, en infraestructura de salud, en los grandes rubros del bienestar, no nada más van conforme a lo programado, sino incluso tienen un crecimiento histórico en algunos de ellos. La ruta para la activación de la inversión pública bajo el paraguas de la Ley de Infraestructura para el Bienestar está activándose. Quizá por eso veas un desfase en el calendario entre la inversión programada y su ejecución, porque la instrumentación de la ley, su reglamento y los vehículos que van a permitir detonar esta propuesta de crecimiento en la inversión pública se están desfasando, pero no tenemos una desviación atribuible a otras razones y el ejercicio del gasto deberá regularizarse.”

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El funcionario insistió en que no observan riesgos para el cumplimiento de las metas fiscales.

“Estamos en esta ruta, que estamos conforme a lo programado para la convergencia hacia niveles sostenibles del balance público en el mediano plazo. Tenemos incluso los balances mejor que los anticipados, en un contexto donde la economía está creciendo por encima de lo esperado. No vemos una afectación en el calendario de gasto; hubo un desfase en los proyectos iniciales de inversión, pero tenemos una recuperación muy importante en el mes de junio y los datos mostrarán una recuperación muy importante en las tasas anuales de crecimiento de la inversión”, puntualizó el Secretario de Hacienda.

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