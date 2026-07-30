“No me van a callar”: Alejandro Moreno arremete contra Morena y cuestiona a la oposición

Pese a que el INE le prohibió llamar a Morena “narco partido”, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mantiene sus duros adjetivos contra la fuerza política en el poder, a la que ahora se refirió como una mafia de cínicos y corruptos que acuerdan con los criminales para financiar y ganar campañas.

En un video mensaje difundido en sus redes sociales, Moreno Cárdenas sostuvo que el partido guinda y el gobierno tienen las manos llenas de sangre, acusándolos de ser el brazo ejecutor de los carteles del crimen organizado.

¿Qué advirtió el dirigente del PRI ante las medidas del INE?

El también senador del tricolor reiteró que a él y a su partido no los van a acobardar, resaltando que asume plenamente los riesgos y las consecuencias de sus declaraciones.

“Una vez más se los digo: conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared, a mí no me van a callar. A mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar al PRI y a millones de mexicanas y mexicanos. Sólo hay dos sitios: la cárcel o el cementerio; y si esta lucha nos cuesta la vida, asumo mi destino y me hago responsable de mis actos y de mis dichos, pero no vamos a permitir que gane el crimen organizado que gobierna”.

El llamado a la oposición y la advertencia para los próximos procesos electorales

Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a consolidar una alianza entre los partidos de oposición, pero criticó a quienes, según su postura, apuestan por la división y le hacen el juego al partido en el gobierno.

Les advirtió que, de no competir en unidad frente a Morena en las urnas, asumirán la responsabilidad de la pérdida de libertades.

“Todavía hay partidos de oposición que siguen sin ver el peligro. Les apuntan con un arma y siguen aplaudiendo, los estrangulan políticamente y siguen apostando por la división y hacerle el juego sucio a Morena. Mexicanas y mexicanos, o competimos juntos y unidos o serán también responsables del fin de las libertades en México. Están construyendo una dictadura porque la elección es sencilla: libertad o dictadura. No hay de otra”.

Finalmente, Alejandro Moreno cerró su mensaje arremetiendo contra los liderazgos oficialistas, a quienes acusó de atentar contra la democracia y el desarrollo institucional del país.

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