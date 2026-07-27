Balanza comercial de México registra superávit de 4 mil 90 millones de dólares en junio

La balanza comercial de México reportó un superávit de 4 mil 90 millones de dólares en junio de 2026, impulsado por el crecimiento de las exportaciones no petroleras.

La balanza comercial de México mantuvo un fuerte dinamismo durante junio de 2026. La balanza comercial registró un superávit de 4 mil 90 millones de dólares, cifra superior a los 2 mil 259 millones de dólares reportados en mayo, impulsada principalmente por el desempeño de las exportaciones no petroleras, informó el Banco de México.

Exportaciones impulsan el superávit comercial

De acuerdo con la información oportuna elaborada por Banxico, el SAT, la Secretaría de Economía y el INEGI, el incremento del superávit obedeció a que el saldo positivo de los productos no petroleros aumentó de 4 mil 901 millones a 7 mil 486 millones de dólares, aunque este avance fue parcialmente compensado por un mayor déficit en la balanza petrolera, que pasó de 2 mil 642 millones a 3 mil 396 millones de dólares.

Las exportaciones mexicanas alcanzaron en junio un valor de 72 mil 551 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 34.4%, uno de los avances más importantes de los últimos meses.

El impulso provino principalmente de las exportaciones manufactureras, que crecieron 35.3% anual, destacando los envíos de productos de minerometalurgia, equipos eléctricos y electrónicos, alimentos y bebidas, así como del sector automotriz, que registró un incremento de 7.6%.

En el caso de las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos, principal socio comercial de México, éstas aumentaron 35.8% respecto a junio del año pasado, mientras que las enviadas al resto del mundo crecieron 25%, reflejando una expansión generalizada de la demanda por productos mexicanos.

En contraste, las exportaciones petroleras ascendieron a 2 mil 91 millones de dólares, impulsadas por un mayor volumen de crudo exportado, aunque con un precio promedio de la mezcla mexicana inferior al registrado en mayo.

TE PODRÍA INTERESAR: Estos 10 productos impulsaron la inflación en México durante febrero de 2026

Importaciones también crecieron durante junio

Por el lado de las importaciones, México compró mercancías por 68 mil 461 millones de dólares, un incremento anual de 28%, impulsado principalmente por la adquisición de bienes intermedios, insumos utilizados por la industria para la producción de bienes de exportación.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones sumaron 389 mil 723 millones de dólares, un crecimiento anual de 24.6%, mientras que las importaciones alcanzaron 379 mil 866 millones de dólares, con un aumento de 22%. Como resultado, el país acumuló un superávit comercial de 9 mil 857 millones de dólares entre enero y junio.

Con cifras desestacionalizadas, Banxico también reportó una mejora en el desempeño mensual. En junio, la balanza comercial se ubicó en un superávit de 3 mil 843 millones de dólares, frente a los mil 34 millones registrados en mayo, lo que confirma el fortalecimiento del sector exportador mexicano en la recta final del primer semestre.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.