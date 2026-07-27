Exportaciones mexicanas crecen, México vende más de lo que compra al extranjero: INEGI

La cifra de exportaciones de México al mundo se elevó por encima de los 4 mil millones de dólares en el mes de junio / ugurhan

Con base en los resultados de la balanza de México el crecimiento de las exportaciones alcanzó el nivel de 34.4% y las importaciones un 28%, en el comercio exterior. Con el acumulado de 2026 comparado con 2025, la cantidad es significativa, de un 24.6%, es decir un incremento al igual que en las importaciones, aunque por debajo de la cifra 22% de este mismo periodo en 2026. El saldo de la balanza se tradujo así a casi 4 mil 090 millones de dólares en el mes de junio, compartió el director de Registros Administrativos del INEGI, Gerardo Durán en el espacio de “Así Las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola.

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Manufactura impulsa el crecimiento de las exportaciones

El directivo, resaltó que al hacer la semestralización de los datos, “en el periodo completo de enero a junio la balanza es de casi 9.9 mil millones de dólares, es decir, tenemos un superávit en el comercio exterior resultado de que estamos vendiendo más de lo que adquirimos del exterior, hablando de todos los productos”.

Y puntualizó la composición de las exportaciones:

De los productos de la industria de la manufactura provienen 9 de cada 10 dólares.

provienen 9 de cada 10 dólares. Los productos agropecuarios son importantes, pero solo alcanzan 3 de cada 10 pesos

son importantes, pero solo alcanzan 3 de cada 10 pesos En la industria extractiva como la minería es de 3% y

como la minería es de 3% y El petróleo y derivados 2.8%.

Por ello resaltó la importancia de la manufactura, y el incremento de dos dígitos por dos meses dado por la industria principalmente de exportaciones automotrices con un incremento de 7.6% a tasa anual lo que significa 17 mil 50 millones de dólares.

Por encima de esta la industria no automotriz que aporta 17 mil 50 millones de dólares, y destacó los productos de “cadena de valor” como: electrónica computadoras, componentes electrónicos, memorias unidades de procesamiento. Así, dijo se observa la diversificación de los productos que exporta México.

Importaciones y diversificación de mercados

En el mes de junio se importaron 68 mil 400 millones de dólares de productos algunos para agregar a cadenas de valor. De ahí la importancia del peso de las importaciones 8 de cada 10 dólares básicamente son bienes de uso intermedio.

“Compramos, transformamos y vendemos, es decir observamos la diversificación y la exportación, en su mayoría”.

Con Estados Unidos 8 de cada 10 dólares se concentran, pero empezamos a ver la diversificación en las ventas de México a China, Canadá, Corea y Japón. Y de Europa, España y Alemania. Por ello resaltó el esfuerzo de la industria electrónica mexicana.

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