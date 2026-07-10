Fondos de inversión, alternativa segura y rentable en México: BBVA

Seguimos recomendando invertir a mediano y largo plazo; es rentable en México con tasas de interés positivas y reales, aseguró el director de Fondos de Inversión en BBVA, Luis Ángel Rodríguez Amestoy

La tasa de referencia ha bajado gracias a la baja de la inflación, actualmente la tasa de referencia está en 6.5 lo que deja una tasa real de 2.5 que sigue siendo atractiva, para la inversión en México, compartió el director de Fondos de Inversión en BBVA, Luis Ángel Rodríguez Amestoy, quien augura que para la segunda mitad del año rentabilidad, con la recomendación de inversión a mediano y largo plazo , afirmando que “es rentable en México con tasas de interés positivas y reales”.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el directivo compartió que los fondos de inversión son una alternativa segura para los clientes, y en BBVA se promueven las sociedades de inversión a través de la APP desde 50 pesos , lo que afirmó “es algo seguro y accesible”.

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Recordó que “los fondos de inversión son un instrumento colectivo de inversión, juntamos a muchos inversionistas para poder tener mejor acceso a los mercados, eso hace economías de escala que bajen los costos y son muy seguros están regulados por la CNBV, cada fondo tiene un prospecto de inversión y desde ahí se especifica que puede invertir y que no puede invertir, qué riesgos corre el fondo y el rendimiento histórico. El fondo está valuado por un tercero autorizado por la CNBV y los fondos también los calcula un tercero bajo una metodología autorizada”.

La actual tasa de referencia de 2.5% es bastante efectiva, afirmó director de Fondos de Inversión en BBVA y presumió “tenemos fondos de corto plazo y de mediano plazo, así como bono mexicano de 10 años anda pagando alrededor de 9% y sigue siendo atractivo”.

Asimismo dijo hay “acciones y activos de renta variable que son más volátiles, pero representan una opción atractiva para los inversionistas”.

Resaltó el trabajo de digitalización:

Ya sea a través de la página de internet o en el teléfono tú puedes contratar un fondo desde 50 pesos y vienen todos los fondos que nosotros hemos puesto en manos de los inversionistas”. —

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En el caso de Invest, dijo, es una herramienta que te ayuda con una serie de preguntas a perfilarte como inversionista y puedes decir qué objetivo tienes y te sugerimos qué puedes hacer para lograrlo. Es muy atractivo, fácil y accesible para los clientes”.

Los fondos de inversión de BBVA, dijo su directivo, van de activos a los de deuda de corto plazo, de mediano plazo y de renta variable. Y compartió “hemos venido desarrollando fondos multiestrategia que combinan tanto deuda como renta variable a diferentes niveles de volatilidad, son atractivos por que el cliente conociendo el riesgo puede escogerlo”.

En tanto, recomendó la inversión a mediano y largo plazo para la segunda mitad del año “seguimos recomendando invertir es rentable en México con tasas de interés positivas y reales”, afirmó.

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