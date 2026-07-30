México necesita mayor inversión y reglas claras para crecer y mejorar su calificación: Franklin Templeton

El codirector de inversiones de Franklin Templeton, Ramsé Gutiérrez consideró que el déficit fiscal ha aumentado por el menor crecimiento económico y el uso de deuda / mirsad sarajlic

El villano del cuento no son las calificadoras, ellas lo que hacen es reconocer lo que ha pasado, en México como es el bajo crecimiento que genera menos ingresos y menor inversión pública, junto con los compromisos de programas sociales, es un ciclo vicioso en el que mientras más tiempo pase más difícil va a ser revertirlo, advirtió el codirector de inversiones de Franklin Templeton, Ramsé Gutiérrez, quien afirmó quien lamentó la “irracionalidad fiscal de invertir en Pemex” y la falta de certidumbre del proceso de negociación del T-MEC para que México pueda atraer mayor inversión.

Bajo crecimiento e inversión presionan el déficit fiscal

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el vicepresidente senior y codirector de inversiones de Franklin Templeton, detalló que “la falta de crecimiento la vimos el año pasado con menos .6% en todo el año fuimos el peor mercado emergente, y uno podría pensar no es tanta la diferencia si estás entre .6 y 2%, pero si ves cómo estos bajos crecimientos se acumulan en el tiempo a 10 años estas comparando no es tan grande la diferencia, pero ves como los bajos crecimiento se acumulan en el tiempo, a 10 años estás comparando un 12% contra una mediana de 26% y países como China e India con un crecimiento de más del 70% en el mismo lapso”.

Por ello consideró que:

Es mejor llevarse el golpe de una recesión leve pero recuperar el ritmo de un crecimiento fuerte que vaya con el potencial del país, que estar evitando la recesión y teniendo esta falta de crecimiento e inversión” —

El codirector de inversiones de Franklin Templeton consideró que México ha tenido una de las peores rachas de falta de inversión no comparable ni con la pandemia, así como una falta de crecimiento en los últimos 18 meses; por ello, la mayor nota la van a tener las calificadoras, al ver la evolución del déficit fiscal, que “ a inicio del sexenio se proyectaba del 3%, no se ha conseguido por el menor crecimiento por recurrir a la deuda. Pero esta irracionalidad fiscal de invertir en Pemex cuando no es negocio para el gobierno es negativa, no le está funcionando como apuesta de las últimas administraciones y está quitando recursos para algo más productivo como carreteras o electricidad, exigencias de la economía actual para tener más plantas industriales y empresas inversoras y productivas”.

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En el caso del nearshoring genera tensión porque hemos sido -nosotros y el mundo- la piñata de Estados Unidos por 12 meses, si bien no nos están cobrando aranceles muy altos y las exportaciones han crecido de manera mayúscula en los últimos 12 meses esto ha sido a pesar de la incertidumbre.

La economía es compleja pero no dependemos de un solo sector, el de la infraestructura a la IA está creciendo al 100%, por ello ayuda tener una economía diversificada. Pese a la incertidumbre podemos decir que la historia de exportaciones sigue siendo un éxito.

Sobre las revisiones del T-MEC espera que puedan pasar rápido y suave y en 12 meses se vea certidumbre y las revisiones siguientes sean solo sobre ciertos capítulos, con lo que afirmó “podríamos decir que habría inversión real”.

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