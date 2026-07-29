El gobierno no debe decidir si un medio hace bien su trabajo: Mario Campos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la conferencia matutina donde se compartieron los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para garantizar los derechos de las audiencias

En entrevista con Karla Santillán el analista y periodista Mario Campos dijo que hay un riesgo de censura en la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los derechos audiencias, como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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Se vuelve peligroso cuando el gobierno confiere la facultad de decidir si el reclamo de alguien de la audiencia cumplió o no; si fue información fuera de contexto o insuficiente y por lo tanto que aplique una sanción económica al medio de comunicación.

“Cuando la presidenta ha dicho por ejemplo que los medios van a nombrar a su propio defensor de audiencia está muy bien, pero hay que seguir cuál es el siguiente paso después del defensor de audiencia y es que el gobierno determina si el medio cumplió o no y ahí es donde se pone peligroso entre otros elementos de preocupación”. — Mario Campos, analista y periodista

¿Cómo funciona esta figura en otros países?

Al ser cuestionado sobre si en otros países aplican este modelo contestó que la figura de los defensores de audiencia existe desde hace muchos años en muchas partes del mundo, en medios públicos, privados, impresos y electrónicos y funcionan bien en el sentido de tener un espacio para no estar de acuerdo con el tratamiento que se le da a los temas, pero no existe ningún caso donde el gobierno pueda decidir si algún medio está haciendo bien su trabajo y “termine en una buena historia”.

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¿Por qué considera que existe un riesgo de censura?

Campos señaló que la discusión sobre los lineamientos no puede sustraerse de lo que ocurre en México en varios aspectos, desde la violencia contra los periodistas hasta las descalificaciones del poder con mayor impacto en el sexenio pasado, “pero que no se nos olvide que este es el segundo piso, así se dicen ellos, de un gobierno que se le ha pasado diciendo que los medios son una bola de corruptos que defienden sus intereses, y entonces ahora el gobierno en algún momento va a evaluar cómo hacemos los trabajos los periodistas”.

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