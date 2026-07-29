“La mafia del despojo” procede contra personas vulnerables desde 2025, alertó concejal de la alcaldía Benito Juárez.

Desde el mes de abril alertamos a medios de lo que denominamos “la mafia del despojo”, un fenómeno que se esta dando cada vez más y que afecta a todos, señala concejal de B.J.

Desde el mes de abril alertamos a medios de lo que denominamos “la mafia del despojo”, un fenómeno que se esta dando cada vez más y que afecta a todos, pero en particular a personas vulnerables; lamentó el concejal de la alcaldía Benito Juárez, Hugo Torres, quien compartió que el día de ayer se instaló una mesa de atención a víctimas de este delito en el Congreso de la Ciudad de México porque estos casos no se limitan a una sola alcaldía.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el concejal recordó que en el mes de abril se dio a conocer la llamada “Mafia del despojo” con dos casos uno en la colonia Narvarte y otro en la colonia Moderna en 2025; en donde los propietarios fueron golpeados e incluso una persona adulta mayor con discapacidad ahora tiene medidas cautelares, porque esta mafia les voltea las cosas y los despojados terminan siendo inculpados.

Debido al aumento de los casos y la demanda de justicia “me acabé involucrando con vecinos defendemos esta causa” incluso refirió tener conocimiento del despojo de Matías Romero 18, en donde los vecinos alertaron de “grupos de choque en frente al inmueble”.

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“Lamentablemente las rentas y la plusvalía vale en la Ciudad de Méxcio y los delincuentes se interesan”; asimismo, lamentó “la corrupción alcanza todas las esferas, le marcas a la patrulla y hay quejas sobre jefes de sector, que no cumplen con protocolos en caso de despojo”.

Detalló que “un gran problema con esto es la flagrancia”, pues si quien despoja no es detenido en el acto y no hay testigos, un ministerio público no lo acepta y todo se deja a un juzgado civil.

Asimismo, refirió el uso de aplicaciones para el delito de despojo, lo que “va más allá y no está legislado”.

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Aseguró que incluso “despojadores se están haciendo pasar por víctimas, se atreven a dar situaciones totalmente falsas, la autoridad debe tener mano firme, dar resultados y explicar qué está pasando, pareciera que no hay control”, tan solo el día de ayer la mesa de atención instalada en el Congreso de la CDMX recibió de 10 a 3 de la tarde 35 quejas.

“En muchos casos hemo encontrado temas de elementos supuestamente de fiscalía , no soy quién para acreditar el hecho, los vecinos presentan sus pruebas con fotografías y videos. Supuestos elementos de la policía, notarías en Tamaulipas e Hidalgo”.

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Y señaló que “luego no son despojos son actos procesales, con juicios en CDMX, pero notificación en Edomex” que involucran a personas vulnerables o con discapacidad que difícilmente pueden enfrentar un proceso e incluso desplazarse es de gran dificultad y mientras viven rentando o pidiendo asistencia de algún familiar o amistad.

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