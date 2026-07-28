Nearshoring en Latinoamérica impulsa nuevas inversiones tras cambios en cadenas de suministro

El nearshoring en Latinoamérica gana relevancia como estrategia para diversificar la producción y fortalecer las cadenas de suministro. / Hispanolistic

Las recientes interrupciones en el Estrecho de Ormuz dejaron una lección clara para las cadenas globales de suministro: depender de un solo polo manufacturero implica riesgos cada vez mayores. Como resultado, América Latina fortalece su posición como una alternativa estratégica para las empresas que buscan diversificar su producción y acercarla a sus mercados de consumo mediante el nearshoring de Latinoamérica.

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De acuerdo con el Barómetro Q3 2026 de QIMA, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro está impulsando nuevas inversiones manufactureras en América Latina, impulsadas por empresas que buscan reducir riesgos geopolíticos y fortalecer la resiliencia de sus operaciones.

La Encuesta Global de Abastecimiento de QIMA reveló que una de cada dos empresas estadounidenses planea ampliar su estrategia de producir más cerca de sus mercados de consumo , ya sea trasladando operaciones a países vecinos (nearshoring) o regresándolas a Estados Unidos (reashoring), y más del 70% de esos planes ya se encuentran en ejecución.

“Las empresas ya no están buscando únicamente reducir costos; hoy la prioridad es construir cadenas de suministro más resilientes, flexibles y capaces de responder a interrupciones inesperadas. América Latina se ha convertido en una opción cada vez más atractiva porque combina proximidad geográfica con una creciente capacidad manufacturera y una integración comercial cada vez más sólida con Norteamérica”, señaló el director general de QIMA en Latinoamérica, Iván Hernández.

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Aunque la tendencia es favorable, su materialización aún avanza con cautela. Durante el segundo trimestre de 2026, el nearshoring y el reshoring representaron solo el 7% del volumen de los servicios de auditoría e inspección en Norteamérica, de acuerdo con el más reciente resultado de Barómetro de QIMA, para capitalizar plenamente esta oportunidad, América Latina, y en particular México, necesita fortalecer las condiciones que le permitan captar una mayor proporción de la producción que hoy busca salir de Asia. El nearshoring en Latinoamérica continúa consolidándose como una estrategia de crecimiento para la región.

Calidad y resiliencia serán clave para atraer inversiones

La principal conclusión es que América Latina ya forma parte del mapa de la diversificación global, pero el siguiente paso será demostrar que puede ofrecer no solo cercanía geográfica, sino también la capacidad, estabilidad y resiliencia que hoy demandan las cadenas de suministro internacionales.

En este nuevo escenario, la competitividad ya no dependerá únicamente de los costos de producción, sino también de la capacidad de las empresas y los países para garantizar calidad, trazabilidad y cumplimiento en toda la cadena de suministro. Estos factores serán clave para generar confianza entre los compradores internacionales y acelerar la llegada de nuevas inversiones vinculadas al nearshoring en Latinoamérica.

Para QIMA, la reconfiguración del comercio global representa una oportunidad histórica para América Latina; sin embargo, aprovecharla requerirá requiere fortalecer las capacidades productivas de la región y mantener altos estándares de calidad, aspectos determinantes para convertir el creciente interés de las empresas en relaciones comerciales de largo plazo.

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