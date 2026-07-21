Aranceles de Trump a Canadá, golpe indirecto a México, señala Ildefonso Guajardo

Llegamos a una revisión del T-MEC con un gancho al hígado de Trump a Canadá. México no debe permitir daño a su competitividad ni aceptar aranceles superiores al 8%: Ildefonso Guajardo.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trum aplicara aranceles del 50 % sobre ciertos bienes canadienses, entre ellos equipos eléctricos y maquinaria, en México, el exsecretario de Economía y exnegociador del T-MEC, Ildefonso Guajardo consideró “arrancamos con un doble gancho al hígado de Donald Trump a Canadá es una manera de intimidar… muy trumpeado el arranque de la revisión del T-MEC”, señaló en entrevista para Negocios W con Jeannete Leyva Reus.

Con el inicio de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el exsecretario de Economía dijo que “el objetivo más importante es llegar a un cuerdo para que se eliminen o se reduzcan significativamente los aranceles ilegalmente impuestos por Donald Trump con respecto al 25% a la industria acerera, aluminio, tracto camiones, enseres domésticos que ya está impactando en la generación de empleo en los diversos sectores”.

📌 Tres claves sobre el futuro del T-MEC



⏱️ "Estamos a menos de 1000 días que le quedan a Donald Trump en la presidencia."

🛡️ La seguridad nacional ahora se impone sobre la estrategia económica.

🤝 "Canadá y México han sido los mejores aliados para los Estados Unidos",… pic.twitter.com/5P1KKv90bM — W Radio México (@WRADIOMexico) July 21, 2026

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Impacto de los aranceles en la industria de América del Norte

A los negociadores americanos representantes de la agencia de negociaciones internacionales, les queda perfectamente claro el haber impuesto estos aranceles a México y a Canadá sobre todo en la industria automotriz y de autopartes pone a México en desventaja con respecto a países que ya llegaron a acuerdos con Estados Unidos como es el caso de Corea, Japón. Es un bumerang que daña a la industria norteamericana.

Si queremos deshacernos de la incertidumbre debemos hacer los conscientes que eso no nos deje dañada la competitividad, siempre hemos mantenido que el libre comercio debe ser cero aranceles, cero restricciones, si se va a aceptar algún tipo de arancel deberá ser del 5% por ejemplo, considerando la integración de América. Pues recordó que a México se le cobra el 25% cuando al resto del mundo se le cobra el 15%.

“La insistencia de querer que un automóvil sea hecho exclusivamente en Estados Unidos me parece una medida procesable, que dañaría a la misma industria norteamericana”.

Guajardo señaló que recientemente Peter Navarro acusó a México de estar integrando componentes chinos en los autos de exportación a Estados Unidos, una acusación que consideró “muy mal fundamentada”, pues afirmó “nada es ilegal mientras se cumpla con el 75% de integración de insumos hechos en América del Norte”.

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Estrategia para la revisión T-MEC y la competitividad

El economista afirmó que “México requiere una estrategia que nos ayude a entender qué tanto quiere la administración Trump llegar a un acuerdo antes de la elección intermedia estadounidense y para llegar a darle la oportunidad de lucir una medalla más de cómo volvió a renegociar algo que él mismo había negociado”.

Por ello pidió “hay que estar muy claros de que es lo que podemos poner en la mesa sin dañar el futuro de la manufactura de México” ; agregó que lo más terrible sería aceptar restricciones e impuestos superiores al 8%.

Lo que le queda a Trump en la presidencia dijo “es una eternidad”, por lo que es necesario ajustar cinturones para preservar la estrategia de integración.

La parte positiva dijo hay áreas en las que Estados Unidos no puede frenar nuestras exportaciones, como en electrónicos, sector agropecuario, agroindustrial sin embargo, señalo “ven burro y se les antoja viaje”, pues ahora quieren imponer aranceles incluso a la cerveza mexicana.

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