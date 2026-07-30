Caso Carlos Manzo: ¿Quién es el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan?

Fue detenido Ramón Ángel R1, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura, y destacó que se logró tras meses de trabajos de inteligencia e investigación con información del Centro Nacional de Inteligencia, y que representa un golpe estratégico a las estructuras del crimen organizado.

El “R1” se identifica como el principal líder de “Los Rs”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG.

Ampliar

Te podría interesar: ¿Quién mató a Carlos Manzo? Investigación revela una red de 100 cómplices en Michoacán

¿Qué delitos se atribuyen a la organización criminal?

Esta agrupación criminal mantenía operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en el estado de Michoacán, además de extender su presencia hacia Jalisco, afectando directamente a productores, empresarios y familias mediante delitos como extorsión, homicidio y tráfico de drogas.

Con la localización de Ramón Ángel “N”, suman ya 31 personas detenidas en relación con este caso. Harfuch detalló que el operativo contó además con una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

También puedes leer: Capturan a tres más por asesinato Carlos Manzo en Michoacán

¿Qué informó la SSPC sobre el operativo?

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Síguenos en Google News y encuentra más información