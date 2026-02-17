Capturan a tres más por asesinato Carlos Manzo en Michoacán

Las detenciones se efectuaron durante el pasado fin de semana en el municipio de Tarímbaro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la captura de tres personas presuntamente vinculadas con el asesinato Carlos Manzo Rodríguez, ex presidente de Uruapan.

¿Dónde y cómo se realizaron las detenciones?

Estas detenciones se efectuaron durante el pasado fin de semana en el municipio de Tarímbaro, como parte de los operativos coordinados que las autoridades mantienen para esclarecer el homicidio.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que, aunque las identidades de los ahora detenidos se mantienen bajo reserva, las investigaciones los señalan como colaboradores cercanos de Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”.

Alejandro Baruc está identificado como un operador criminal clave en la región de Tarímbaro y uno de los principales objetivos en la estructura que orquestó el ataque contra Manzo Rodríguez.

¿Qué se sabe sobre el grupo delictivo?

De acuerdo con las investigaciones, los tres sujetos no habrían tenido una participación material directa en el momento de la agresión, sin embargo, son integrantes de la célula operativa liderada por “El Kaoz”, quien a su vez recibía órdenes de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, presunto jefe del grupo delictivo.

El grupo criminal no solo está relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, sino también con otros delitos como el robo de vehículos.

Alejandro Baruc “N” ya enfrenta un proceso judicial y se espera que a inicios de marzo se lleve a cabo una nueva audiencia que defina su situación legal.

