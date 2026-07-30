Sheinbaum responde a críticas por “lineamientos de derechos de audiencias”… “no hay ni habrá censura”

Rechaza la presidenta Sheinbaum censura a los medios de comunicación; y resalta que los lineamientos de derechos de las audiencias permanecen en consulta.

No hay ni habrá censura, así defendió nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta del Gobierno Federal de abrir a debate los lineamientos para derechos de las audiencias y que ha sido calificado como un intento de callar a los medios de comunicación.

Gobierno defiende consulta sobre derechos audiencias

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria cuestionó los señalamientos de censura y ejemplificó la libertad con la que operan los medios de comunicación en la actualidad, enfatizando que en ningún momento se ha pedido el despido de algún conductor o periodista ni buscando dar recursos a los medios a cambio de que hablen bien del gobierno.

“No hay censura, ni habrá censura porque es nuestra convicción. Ah, pero todo el régimen autoritario. Nunca hablaron del régimen autoritario cuando se reprimió a los maestros. Nunca. Y ahora hablan de un régimen autoritario porque supuestamente queremos censurar de una ley que se discutió y estuvieron de acuerdo. Y ahora se pone a disposición de la opinión pública, de la gente, del pueblo, de incluso los medios, los lineamientos. Está discusión ni siquiera se han aprobado y hay mesas de trabajo y hay personas que pueden opinar”.

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Sheinbaum Pardo aclaró que una cosa es ejercer el derecho de réplica o manifestar desacuerdo ante publicaciones, y otra es buscar modificar la línea editorial. Subrayó que ese tipo de acciones jamás se ha hecho ni es la pretensión de su administración, ni siquiera con las multas que proponen los lineamientos.

“Lo que se ha puesto en discusión es el tema de las multas, eso venía desde la ley, pero está en consulta. ¿Y quién aplica las multas en todo caso? Eso está en consulta, está a debate. Desde el gobierno, de ninguna manera, jamás, ¿Cómo creen? Vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal, no lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía tenga derecho a la información, por eso se habla del derechos audiencias. Y es algo que no nos inventamos nosotros, viene, es internacional”.

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Lineamientos continúan en consulta pública

Sheinbaum explicó que el contenido de los lineamientos actuales deriva de una ley aprobada previamente con el acuerdo y la participación de la CIRT (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión), donde incluso se realizaron mesas de trabajo para modificar artículos. Recordó que los documentos actuales están sujetos a consulta pública y discusión, por lo que aún no se han aprobado de forma definitiva, por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal aprovechó para destacar la permanencia de la mañanera a pesar de los señalamientos que se trata de un “programa de revista”.

“Tienen esa atribución. Pero no ver la mañanera. Nosotros tenemos un espacio para difundir los resultados del gobierno. La mañanera tiene una virtud, hablamos de manera directa. Estarán ustedes, que son medios alternativos, medios eh de radio y televisión, medios escritos, son medios de comunicación. Nosotros tenemos un espacio a través de la posibilidad de las redes sociales de hablar de manera directa, sin intermediarios”.

Finalmente, la Presidenta reiteró que su movimiento ha luchado toda la vida por la libertad de expresión, recalcando que los lineamientos buscan garantizar el derechos audiencias a la información.

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