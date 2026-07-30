Celebra Sheinbaum medidas cautelares del INE contra el PRI

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó sanciones del INE impuestas al coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas por sus dichos contra los gobiernos de la Cuarta Transformación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSURO.COM

Como buena calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de determinar procedente la solicitud de Morena contra Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de dicho instituto político, por la difusión de diversas publicaciones en redes sociales con expresiones como “narcogobierno, narcodictadura, narcopartido o cártel de Morena”. Con ello, las medidas cautelares fueron respaldadas por la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum respalda medidas cautelares del INE

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que el INE está cumpliendo con su función de verificar la disputa política, aunque indicó que incluso todavía los priistas tienen la posibilidad de acudir al tribunal.

“Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad, pues, de que la disputa política sea con verdades y que no haya, de cualquier partido, No porque haya sido el predio. uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político, y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión. Todavía tienen ellos la posibilidad de ir al tribunal. Pero me parece bien que el INE, pues, esté cumpliendo con su función”.

Sin embargo, no hizo referencia a la reacción de “Alito” Moreno, quien aseguró que la decisión representa una maniobra de intimidación política y un intento por imponer la censura a las voces de oposición.

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Morena revisará temas internos rumbo a elecciones

Por otro lado, aunque Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las afectaciones a Morena, por los señalamientos entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con el exmandatario de la entidad, Jaime Bonilla, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que sólo será asunto de Morena revisar la situación del partido y las alianzas que buscará para las próximas elecciones.

La presidenta reiteró que las medidas cautelares forman parte de las atribuciones del INE y que los actores involucrados cuentan con las vías legales correspondientes para impugnarlas ante el tribunal.

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