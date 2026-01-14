¿Quién mató a Carlos Manzo? Investigación revela una red de 100 cómplices en Michoacán

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El diputado independiente del “Movimiento del Sombrero”, Carlos Bautista Tafolla, reveló que la investigación en torno al asesinato de Carlos Manzo, ex presidente de Uruapan, Michoacán, apunta que al menos 100 personas podrían resultar implicadas en el caso.

Los avances logrados mediante tecnología forense avanzada sugieren que el crimen no fue un evento aislado, puntualizó, sino el resultado de una red extendida que vincula a grupos delictivos con diversos actores del ámbito político en la región.

¿Cómo se identificó a los posibles implicados?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Bautista Tafolla explicó que la identificación de este centenar de sospechosos fue posible gracias a la cooperación técnica con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.

“Es una cosa impresionante, es un trabajo pulcro… no sabía que existía ese tipo de tecnología, ni que nos servía tanto la tecnología que tiene Estados Unidos para poder desarrollar, yo creo que en México tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que invertir en tecnología para las fiscalías, para las policías, para que puedan tener este tipo de trabajos, con este tipo de excelencia”. — Carlos Bautista Tafolla

Bautista Tafolla enfatizó que el número de los implicados demuestra la necesidad urgente de que las autoridades mexicanas inviertan en herramientas de inteligencia similares.

A pesar de las amenazas y los riesgos personales, el diputado dijo que el hallazgo de estos 100 posibles implicados marca el punto de partida necesario para erradicar la impunidad y garantizar que la seguridad pública deje de ser un negocio para unos cuantos.

