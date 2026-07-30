Harry Styles dejará una derrama de más de 2 mil millones de pesos con sus conciertos en la CDMX / Anthony Pham

Los seis conciertos que ofrecerá Harry Styles CDMX en la Ciudad de México generarán una derrama económica superior a los 2 mil 94 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), que destacó el impacto de los espectáculos internacionales sobre la actividad económica de la capital.

El organismo empresarial informó que la mayor parte de los ingresos provendrá de la venta de boletos, con una captación estimada de más de mil 638 millones de pesos, mientras que el resto se distribuirá entre los sectores turístico, hotelero, gastronómico y de servicios.

Canaco CDMX prevé que la llegada de miles de asistentes de otras entidades del país y del extranjero dejará una derrama cercana a 300 millones de pesos en hospedaje, además de más de 156 millones de pesos en consumo de alimentos y bebidas en restaurantes, cafeterías y establecimientos ubicados en las inmediaciones de los recintos donde se presentará el artista británico.

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¿Qué sectores serán beneficiados por los espectáculos?

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó que este tipo de eventos trasciende la industria del entretenimiento al generar beneficios para una amplia cadena de valor integrada por hoteles, restaurantes, comercios, transporte público y privado, plataformas de movilidad, agencias de viajes, empresas de logística, seguridad privada y miles de pequeñas y medianas empresas.

El dirigente empresarial subrayó que los conciertos internacionales se han consolidado como un importante motor para el consumo, el empleo y la actividad turística de la capital, fortaleciendo a los negocios formales que participan directa e indirectamente en la atención de los visitantes.

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¿Qué aclaró Canaco CDMX sobre las cifras difundidas?

En el comunicado, la Cámara también hizo una aclaración institucional respecto a la información difundida previamente por OCESA, al precisar que las cifras económicas contenidas en ese documento fueron publicadas bajo la responsabilidad exclusiva de la empresa promotora.

Canaco CDMX sostuvo que no participó en la elaboración, redacción ni autorización de ese comunicado, por lo que las proyecciones oficiales del organismo son únicamente las contenidas en su propio análisis.

La Ciudad de México se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales destinos de espectáculos en América Latina, con conciertos y festivales que, además del impacto cultural, representan una fuente relevante de ingresos para el turismo, el comercio y los servicios, al atraer visitantes nacionales e internacionales y dinamizar la economía local.

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