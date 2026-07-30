Anuncia Sheinbaum estrategia contra sargazo en Quintana Roo, su combate incluye acciones en altamar

El Gobierno Federal anunció este jueves una estrategia integral con una inversión de dos mil millones de pesos destinada a contener, recolectar y dar destino final al sargazo en las costas del Caribe mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, si bien ya se realiza la recolección de sargazo en las playas, el combate al sargazo buscará reforzarse con acciones en el mar para proteger la economía regional y los ecosistemas costeros de Quintana Roo.

“Para la atención integral del sargazo. ¿Qué vamos a hacer? Capturar más en el mar. Para eso se están adquiriendo más barcos sargaceros. 2, más barreras. Las mejores barreras que haya en Quintana y en el mundo entero se van a colocar para poder cuidar las playas. Y 3, la recolección en la playa para aquel sargazo que pueda llegar a la playa. ¿Cómo hacerlo? Con las mejores prácticas. Y hay normas ambientales que nos dicen cómo recolectarlo, pero ahora estamos informando a todos los hoteleros de cuáles son las mejores prácticas para levantarlo en la playa sin que se lleve la arena”.

Explicó que en la actualidad, hay un grupo de 150 científicas y científicos que junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizan los motivos por los que este año llegó más sargazo a las playas mexicanas, además de cómo recolectarlo y cómo evitar su reproducción. También enfatizó que hay coordinación con hoteleros para fortalecer la estrategia en cinco zonas que abarcan entre 40 y 50 kilómetros de playa.

“¿En dónde vamos a reforzar? Pues en las 5 zonas turísticas más importantes Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Majahua. Son las 5 zonas que abarcan alrededor de entre 40 y 50 kilómetros de playas. Entonces, ya viene el 1º barco. Otro barco, ¿verdad, Almirante? Ya viene el siguiente barco, y el próximo año vamos a incrementar este esfuerzo. Vayan a Quintana a sus playas. Muchísimas playas están limpias de sargazo, no tienen problema. Se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de la secretaría de marina, el gobierno del estado y los hoteleros. Vayan a Cancún, vayan a Tulum”.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, explicó que la estrategia se enfocará en interceptar y recolectar la macroalga directamente en altamar contemplando además la adquisición de nuevos remolcadores y buques sargaceros costeros.

“La estrategia integral de recolección de sargazo consiste en cuatro grandes eh líneas de acción. La primera es la recolección en aguas abiertas, la segunda en aguas someras y la tercera la recolección en playas, pero también tenemos que definir un destino final del sargazo tanto para la industria como para su confinamiento. Al día de hoy tenemos una capacidad instalada de 1,227 toneladas de sargazo diarios y 950 en playas. Entonces, estamos enfocando nuestros esfuerzos principalmente en las playas turísticas y con mucho apoyo de la iniciativa privada”.

Inversión y aprovechamiento de la macroalga

Explicó que si bien ya se cuenta con un barco con capacidad de 200 toneladas, pronto llegará a México otro con capacidad de 700 toneladas, así mismo refirió que se cuenta con la instalación de decenas de kilómetros de barreras de contención, en zonas críticas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

“Con una inversión de poco más de más de dos de dos mil millones de pesos en dos etapas. Primero, la primera etapa ya tenemos eh las instrucciones de la señora presidenta de ejercer 768.7 millones de pesos para incrementar nuestra capacidad en la mar a 1,870 toneladas diarias. Para ello adquiriremos dos remolcadores, seis sargaceros costeros, barreras mayor cantidad de barreras dinámicas y vamos a a a implementar alrededor de 50 km de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Majahual. En una segunda etapa, con mayores capacidades con mayores inversiones, ah tratamos de alcanzar lo que nos lo que marca la media, que son 4,000 toneladas diarias”.

Este 2026 llegó más sargazo que de costumbre alcanzando las 90 mil toneladas al día, 10% de ese sargazo llega a las costas de Quintana Roo, de ahí la estrategia, detalló la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena. Ampliar

Alicia Bárcena Ibarra, titular de Semarnat, detalló que el sargazo tuvo movimiento desde 2011 desde Florida a las costas de África y Brasil, detalló que en este año llegó más sargazo que de costumbre llegando a las 90 mil toneladas al día, 10% de ese sargazo llega a las costas de Quintana Roo con un aproximado de 9 mil 54 toneladas diarias. La funcionaria comentó que a pesar de ello ya se tienen acercamientos para hacer uso de la macroalga.

“Hay 198 iniciativas a nivel nacional, 11 con un potencial ya de escalamiento industrial y 39 empresas en México que ya desarrollan productos. ¿Qué productos? Biogás, bioetanol, alginato de sodio, fucoldano, biofertilizantes como lo hace carbonwave, maderas plásticas, laminados, biocarbón, óxido de grafeno, pinturas para recubrimientos selectivos, bioplásticos. Entonces sí estamos en eso y lo que queremos hacer es un inventario de empresas y luego, por supuesto, el polo de desarrollo de economía circular en Puerto Morelos, que es donde está llegando el sargazo que recolecta la Marina. Entonces, ahí ya se puede lograr esa industrialización”.

Adelantó que el próximo 1 y 2 de octubre se llevará a cabo en Cancún una conferencia internacional sobre el sargazo, financiada con apoyo de la Unión Europea, para sumar esfuerzos globales en el combate a este fenómeno.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que el estado ha aportado más de 770 millones de pesos en acciones previas y reconoció que el sargazo representa un reto estratégico fundamental para el turismo y la economía local. El combate sargazo contempla fortalecer la capacidad de recolección y el aprovechamiento de esta macroalga.

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