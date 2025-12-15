Movimiento del Sombrero propone Ley Carlos Manzo: Las 10 iniciativas para enfrentar la violencia contra alcaldes

A más de un mes del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el diputado Carlos Bautista Tafolla, amigo del alcalde y miembro de su movimiento, el Movimiento del Sombrero, presentó ante el Congreso local la Ley Manzo, un proyecto que busca responder a la violencia que enfrentan ediles en todo el país.

Entre sus propuestas, destaca la creación de un esquema de seguridad federal obligatoria para presidentes municipales amenazados, especialmente en zonas de alto riesgo del estado.

Propongo seguridad federal obligatoria a presidentes municipales amenazados, en zonas de alto riesgo en Michoacán, donde los alcaldes que demuestren públicamente o mediante un oficio que están siendo amenazados por el crimen organizado reciban protección federal inmediata. — Carlos Bautista Tafolla.

Un arma en casa cuando “la violencia toca a tu hogar”

Además, el legislador busca que la Secretaría de la Defensa Nacional simplifique y flexibilice los trámites para la posesión legal de armas en el hogar, al argumentar que la ley ya reconoce este derecho para la seguridad y la legítima defensa.

“Lo que pedimos es que ese derecho sea accesible, sin procesos que lo vuelvan inalcanzable”, sostuvo, al señalar que el objetivo es que las familias cuenten con un medio legal, regulado y responsable para protegerse cuando “la violencia toca a tu hogar”.

Movimiento del Sombrero busca aumentar penas con Ley Manzo

En cuanto a delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, las sanciones que propone deben ser proporcionales al daño, sin importar la edad del responsable. También busca implementar penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes encubran, oculten, protejan o impidan la detención de un delincuente, aun cuando exista un vínculo familiar o afectivo.

Este documento contiene las primeras iniciativas de una serie de reformas que darán vida a la Ley Carlos Manzo. Lo que él ya no alcanzó a ver, nos toca a nosotros continuarlo. — Carlos Bautista Tafolla.

Las iniciativas para crear la Ley Manzo

De acuerdo con Bautista Tafolla, estas son las propuestas que permitirán crear la Ley Manzo:

Cárcel para los familiares que encubran a un criminal.

Que se dé seguridad federal a los alcaldes amenazados.

Que sea más fácil la solicitud para tener un arma en casa.

Que se castigue a los adolescentes igual que a los adultos cuando cometan asesinatos, secuestros o violaciones.

Que los requisitos para ser candidato independiente sean menores, para que más ciudadanos puedan participar.

Que se castigue a quienes venden uniformes policiales falsos y a quienes los usen para cometer crímenes o secuestros.

Que la Fiscalía dé un informe mensual de los avances en los casos de presidentes asesinados.

Que todos los 1 de noviembre se recuerde a Carlos Manzo.

Que en el Congreso se escriba con letras doradas el nombre de Carlos Manzo, para recordarlo como una persona que dio su vida por Uruapan.

¿Qué le pasó a Carlos Manzo?

El alcalde Manzo fue atacado y asesinado a tiros en la plaza pública municipal el sábado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas, un evento local por el Día de Muertos.

Manzo había hecho públicas en múltiples ocasiones las amenazas contra él y su familia, e incluso había solicitado la intervención federal para combatir al crimen organizado.

