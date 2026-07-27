C5 alerta por “montaviajes”: Consejos para evitar fraudes en vacaciones

En entrevista con Karla Santillán, el coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, habló sobre los “montaviajes” y dijo que la mejor herramienta en estas vacaciones contra el fraude es estar bien informado para evitar engaños.

Guerrero Chiprés informó que las líneas de emergencia que están disponibles ante cualquier incidente son el 089 para denuncia anónima y el 55 50 36 33 01 para fraude o extorsión.

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¿Cuáles son las recomendaciones del C5 para evitar fraudes vacacionales?

Recomendaciones:

Analizar la verdad, la veracidad y la verosimilitud para saber si es real antes de aceptar una oferta de viaje; los “montaviajes” normalmente se dan a través de un concurso, regalo o empleo de verano. No responder de inmediato porque podría haber manipulación; este modus operandi en ocasiones se da a través de los descuentos, por eso es recomendable tomar decisiones con cautela. Crear una palabra clave o frase familiar para evitar ser extorsionados. Verificar antes de compartir cualquier información como la ubicación. Tener precaución antes de escanear un código QR.

¿Qué riesgos existen en aplicaciones y plataformas digitales?

El coordinador general del C5 mencionó que también pueden cometer delitos a través de las aplicaciones, ya que desde hace algunos años la tecnología china facilitó que todo se pueda simular o copiar con instrumentos de la inteligencia artificial y, aunque las páginas web son más seguras, es recomendable siempre aplicar las recomendaciones anteriores.

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