Caso Ernesto Ruffo: Acusación de huachicol fiscal se tiene que caer, dice el abogado Carlos Ramón Nava
“No van a poder soportar la mentira”, aseguró el abogado de Ernesto “N”, quien señaló “hay otros nombres más importantes, lastima que están en el sistema”.
Carlos Ramón Nava abogado “para ciertas cosas” de Ernesto Ruffo Apple el exgobernador de Baja California, afirmó en entrevista para “Así Las Cosas” con Enrique Hernández Alcázar que al exgobernador “le sobran abogados por la calidad de personas que es” y “está tan limpio que nunca después de ser gobernador ha traído un solo escolta”.
El abogado señaló respecto a la detención de su cliente realizada ayer por la FGR “va a ser molesto, pero a fin de cuentas no van a poder soportar la mentira que está diciendo la señora fiscal que no se caracteriza por su seriedad precisamente, nunca lo ha hecho”.
Y aseguró “Hay otros nombres más importantes, lastima que están en el sistema o son hijos de...”
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El abogado confirmó que el exgobernador como socio de una empresa “tiene permiso de comprar combustible, todos esos permisos los desaparecieron durante el gobierno de López Obrador” y desconocer si hay otros permisos otorgados por la actual administración.
Recordó que en su momento Ernesto Ruffo “había sido solicitado como testigo en el mes de noviembre, nunca como imputado ahora lo tenían que haber citado como imputado, lo que hicieron es mediático por que el estado está muy complicado”, por lo que aseguró “legalmente esto se tiene que caer”.
El abogado detalló que la detención de su cliente se realizó como si fuera “una gente peligrosa” cuando iban a una comida con amigos y afirmó no tener pormenores de su proceso en la Ciudad de México, que su cliente requiere medicamentos que en su detención le negaron obtener.
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