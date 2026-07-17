Jaime Bonilla afirma que presentó pruebas a AMLO sobre Baja California; Anticipa la detención de Marina del Pilar

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdéz, aseguró que las autoridades de Estados Unidos procederán legalmente en contra de la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debido a presuntos vínculos con la delincuencia organizada, los cuales ya le había reportado al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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¿Qué dijo Jaime Bonilla sobre Marina del Pilar?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el también exsenador afirmó que la gobernadora tiene pleno conocimiento de esta situación y que ese fue el motivo por el cual sostuvo reuniones previas con agentes de diversas dependencias de seguridad e inteligencia del país vecino.

Incluso dijo que la situación ya se la había reportado al ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien le dio el respaldo a Marina del Pilar.

“El presidente me dijo ‘¿tú tienes pruebas o por qué estás diciendo eso?’ Y le llevé las pruebas de las personas que estaban detenidas, funcionarios activos del gobierno del estado, dos de la fiscalía y dos del gobierno del estado, total eran cinco, porque estaba por ahí también el sobrino del secretario de economía, también lo detuvieron… No le gustó al presidente, obviamente, que le criticara el gobierno”. —

De acuerdo con Bonilla, López Obrador le dijo “tú eres mi amigo, pero ella es la gobernadora, la tengo que apoyar, es el proyecto”, pese a mostrarle todas las pruebas con las que contaba.

Al aire // "Yo a AMLO le presenté pruebas de que Marina del Pilar estaba coludida con el narco e hizo caso omiso".



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El exmandatario responsabilizó directamente a Ávila Olmeda por la crisis de violencia, los homicidios y las desapariciones forzadas que se registran de manera cotidiana en la entidad federativa.

La administración estatal dejó que entraran al menos cuatro grupos del crimen organizado, situación que, según sus palabras, ha destruido la seguridad pública y el desarrollo económico de Baja California.

Añadió que la falta de garantías de seguridad ha provocado que múltiples empresas nacionales y extranjeras decidan retirar sus inversiones de la región, citando de manera específica el caso de Toyota.

“Eso es lo que ha tronado Baja California, y por eso ves tantas empresas yéndose, inclusive hace acaban de anunciar hace dos semanas que la Toyota se va… no nomás es el tema de los aranceles… cuando la gente ya no se siente segura, ya no quiere estar en Baja California. Marina ha destruido, no nomás destruyó su vida política y su vida personal, destruyó al Estado”. —

Al aire // "En Baja California no hay un gobierno coludido con el narco porque el gobierno de Baja California es el cartel mismo".



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¿Qué señaló sobre Claudia Sheinbaum y Ernesto Ruffo?

El exgobernador catalogó la presencia de la mandataria como nociva para la organización política y para la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

“La presidenta no tiene por qué involucrarse con ella, Marina es radioactiva, le ha hecho mucho daño a la presidenta. Todo lo que Marina ha hecho mal le está rebotando a la presidenta. La presidenta no tiene la culpa y no tiene por qué cargar con esas pulgas. La ha aguantado porque la presidenta estima que es menos riesgoso dejarla que quitarla. Yo creo que es un cálculo en lo personal, mal tomado”. —

Cuando se le cuestionó sobre si la detención del ex gobernador, Ernesto Ruffo, se trataba de una cortina de humo, Jaime Bonilla respondió que no necesariamente, pero que sí era una bomba que iba a explotar porque llevaba meses el rumor de que existía una orden de aprehensión en su contra, aunque el trato que actualmente se le está dando no es el correcto, ya que no representaba ningún riesgo y lo trataron como a Joaquín Guzmán Loera, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Marina del Pilar sabe que podrían detenerla las autoridades estadounidenses, y por ello es que accedió a presuntamente reunirse con ellos y brindar información.

“Lo que sigue, aseveró, es la detención de Marina del Pilar y varios personajes cercanos a ella que estarían involucrados… Cuando vengan por Marina, van a venir por Marina y el Estado, porque el contorno de Marina, todo su séquito de gentes, la mayor parte están desvisados”. —

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¿Qué respondió Bonilla a los señalamientos en su contra?

Bonilla Valdéz descartó categóricamente sentir temor ante la posibilidad de que las investigaciones de las agencias de seguridad alcancen a su propia persona o a su equipo de colaboradores.

Sostuvo que las acusaciones y los señalamientos mediáticos que se han lanzado en su contra son ataques estrictamente políticos orquestados desde la administración estatal, afirmando que demostrará la falsedad de cada uno de ellos ante las instancias correspondientes.

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