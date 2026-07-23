Germán Martínez acusa “justicia de consigna” en el caso de Ernesto Ruffo

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El diputado federal del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, afirmó que el proceso judicial en contra de Ernesto Ruffo Appel no es solo una muestra de justicia selectiva, sino que demuestra la existencia de una “justicia de consigna” en el país.

¿Por qué cuestionan el proceso judicial contra Ernesto Ruffo?

El legislador cuestionó la imparcialidad del sistema judicial actual al señalar que se removió a un juez para designar a otro que finalmente otorgó la orden de aprehensión, lo que a su parecer evidencia una manipulación del caso.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Martínez Cázares enfatizó que, aunque las responsabilidades penales son estrictamente individuales y cada persona debe rendir cuentas, no considera que Ruffo sea un perfil peligroso que amerite su reclusión en un penal de máxima seguridad como el del Altiplano.

El diputado sugirió que el exgobernador debería estar en un centro con mejores condiciones para recibir atención médica y mantener contacto con su familia y abogados.

Al aire // ¿La detención de Ernesto Ruffo se fundamenta realmente en la búsqueda de justicia o es un intento por empatar la balanza política?



Así nos lo contó el diputado del PAN: Germán Martínez Cázares en#AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio . pic.twitter.com/3GQ2ndxkgn — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 24, 2026

¿Qué críticas hizo a la Fiscalía y al sistema de justicia?

También arremetió contra la Fiscalía General de la República, asegurando que carece de la autonomía que la ciudadanía demanda y que actúa bajo las directrices del Ejecutivo Federal.

Comparó la situación con casos de presunto contrabando de combustible que involucran a figuras vinculadas a Morena, señalando que en esos escenarios las autoridades no han actuado con la misma fuerza.

Martínez Cázares cuestionó la postura del gobierno mexicano ante la justicia estadounidense, criticando el uso de dos criterios distintos.

Lamentó que se celebren las acciones judiciales en el extranjero cuando se trata de opositores como Genaro García Luna, pero se rechacen o ignoren cuando los requerimientos o investigaciones de ese país apuntan hacia funcionarios actuales o miembros del Ejército Mexicano.

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