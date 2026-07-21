Familia de Ernesto Ruffo defiende su inocencia ante las acusaciones federales por presunto huachicol fiscal

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Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, defendió la inocencia de su padre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras las recientes acusaciones en su contra. Aseguró que el exmandatario no tiene vínculo alguno con el delito de huachicol fiscal, describiéndolo como una persona decente, humilde y honrada.

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¿Qué dijo la hija de Ernesto Ruffo sobre las acusaciones?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Verónica Ruffo rechazó la versión difundida por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual señala a Ruffo Appel como el supuesto líder u orquestador de una red ilícita.

“Para mí es una injusticia, no solamente injusticia, no lo puedo ni siquiera creer cómo unas personas que están a cargo de una nación estén entregando esta información falsa a toda ciudadanía, a toda su comunidad, estoy pues o claramente extremadamente enojada y con un dolor sumamente profundo”. —

Al aire // ¿Ernesto Ruffo está vinculado al Huachicol Fiscal?



Así nos lo contó Verónica Ruffo en#AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio . pic.twitter.com/YpbihvxrVy — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 22, 2026

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¿Qué señaló sobre la defensa legal del exgobernador?

Respecto a los supuestos agentes aduanales vinculados con la empresa en la que su padre posee el 30 por ciento de participación, la entrevistada señaló no contar con información al respecto, y reiteró que confía en la labor del equipo legal encabezado por el abogado defensor, Fernando Gómez Mont.

Cuando se le preguntó sobre las menciones hechas por la presidenta Sheinbaum respecto a declaraciones pasadas de Felipe Calderón, la hija del exgobernador tomó la postura de solidaridad del expresidente como un reconocimiento a la calidad humana de su padre, recordando que ambos compartieron una historia de diferencias ideológicas dentro del Partido Acción Nacional.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada, señalado por la posible comisión del delito de huachicol fiscal. Ampliar

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¿Cuál es la situación actual de Ernesto Ruffo?

La hija del exmandatario estatal compartió que se encuentra en la Ciudad de México con la expectativa de poder reunirse pronto con él, ya sea de manera presencial o remota.

Explicó que sigue a la espera de que las autoridades le permitan el contacto.

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