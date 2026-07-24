Denuncia familia de Danna Yanina “N”, detenida por el caso Dafne, irregularidades y abuso sexual

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas realizó la detención de Danna Yanina “N” de 18 años, quien es vinculada con el feminicidio de Dafne, adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

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En entrevista para “Así Las Cosas” con Enrique Hernández Alcázar, en ausencia de Carlos Loret de Mola, la madre de Danna Yanina “N” aseguró que su hija fue inculpada, además de que fue víctima de violaciones sexuales por parte del general Mora.

📌Acusa a la Fiscalía de violentar los derechos de su hija. Asegura que ella es una víctima en este proceso y no una empleada de la Academia Militarizada Doenitz.#AlAire | Mamá de Danna Yanina, vinculada por el presunto asesinato de Dafne Zapata, en #AsíLasCosasW.



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¿Qué denunció la familia de la joven detenida?

La madre de Danna Yanina “N” relató que se presentaron ante la Fiscalía a interponer la denuncia ya que al igual que varios jóvenes, sufrió maltratos en la Academia Militarizada Marina Doenitz; la citaron en un horario nocturno, le tomaron su declaración por escrito y fue detenida.

¿Qué señalamientos hicieron sobre la investigación?

Su testimonio no aparece en la carpeta de investigación por la muerte de Dafne.

Me indigna que la justicia sea así, que en vez de agarrar a los culpables, metan a la cárcel inocentes como mi hija. Mi hija fue una estudiante, es mentira que trabajaba, que es cómplice, que participó en la muerte de la niña, eso es completamente mentira. — Madre de Danna Yanina "N"

La mamá de Danna Yanina “N” relató que ingresó a la Academia Militarizada Marina Doenitz el 2 de mayo de 2025, pero nunca les comentó los abusos que sufría hasta que sucedió la muerte de Dafne. Al enterarse pidieron que su hija regresará a casa, pero no querían entregársela por lo cual levantaron una denuncia por secuestro.

“No nos querían dar a nuestra niña, nos la dieron el día domingo como a las diez de la noche, tuvimos que viajar, ya que nosotros somos de Poza Rica, Veracruz, tuvimos que viajar a Tampico por nuestra bebé, nos dijeron varios puntos, primero nos citaron en un lugar, nos volvieron a hacer pagar la caseta, después nos cambiaron otra vez el punto, nos volvieron a cambiar el punto nuevamente, hasta que nos la entregaron en un estacionamiento subterráneo, en lo más obscuro, ahí nos entregaron a nuestra nena, ella venía en shock completamente, venía temblando”. — Madre de Danna Yanina "N"

Además, comentó que el general Mora abuso sexualmente de Danna Yanine “N” a cambio de comida; levantaron la denuncia correspondiente pero no fue contemplada en la carpeta de investigación.

¿Cómo era la estancia en la Academia Militarizada Marina Doenitz?

La Danna Yanina “N” dijo que el costo mensual de la Academia Militarizada Marina Doenitz era de 50 mil pesos mensuales, les hacían llamadas telefónicas y videollamadas donde su hija les decía que se encontraba bien pero además de sufrir diversos abusos cuando los alimentaban era con arroz, frijoles y tacos de sal.

“Yo hablé con mi niña y le dije, mi amor, te amo, y yo sé que como mamá lo primero que debo de hacer es llevarte a un psicólogos y a un doctor para que te revisen, pero no lo voy a hacer mi amor, necesito que vayamos a declarar, a testificar, porque hay una madre que le duele su hija, que es la mamá de Dafne, si yo estuviera en ese lugar, me gustaría que la gente me apoyara, mi amor, lamento hacerte recordar todo lo que viviste pero te pido, por favor, que lo hagas por las mamás, y me dijo, mamá, no importa revivir todo el sufrimiento, lo voy a hacer porque me gustaría que te apoyaran a ti, y el día martes venimos a declarar”. — Madre de Danna Yanina "N"

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