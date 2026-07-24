¿Recibiste una llamada sospechosa? SSC revela cómo operan las nuevas extorsiones con SIM foráneas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió que los grupos dedicados a la extorsión telefónica han modificado sus métodos de operación y ahora utilizan líneas telefónicas y tarjetas SIM (chips) de otros estados del país e incluso del extranjero para dificultar su identificación y generar mayor temor entre las víctimas.

La extorsión es un delito que busca aislar pero, recuerda, no estás solo.

Alza la voz y denuncia de manera anónima al 📱089 o 📞911. pic.twitter.com/xc7Od5uzMw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 24, 2026

¿Cómo operan los grupos de extorsión telefónica en la CDMX?

De acuerdo con autoridades capitalinas, en plazas comerciales del Centro Histórico es posible adquirir chips foráneos que posteriormente son utilizados por delincuentes, algunos de ellos que operan desde centros penitenciarios, para realizar llamadas de extorsión y amenazas.

La dependencia explicó que los delincuentes no necesariamente realizan las llamadas desde el país cuyo número aparece en el identificador.

“Utilizan números de otros países; incluso pueden estar aquí esas personas que hacen ese tipo de llamadas. Los delincuentes utilizan números de diferentes países y también de distintos estados de la República Mexicana; es decir, utilizan diferentes chips”. —

sarayut Thaneerat Ampliar

¿Qué tácticas utilizan para intimidar a las víctimas?

La SSC alertó además que los extorsionadores recurren a herramientas digitales como Google Maps y redes sociales para obtener imágenes de domicilios o negocios, las cuales envían a sus víctimas para hacerles creer que las mantienen vigiladas y así presionarlas para entregar dinero.

El fenómeno ocurre en un contexto de fuerte incremento de este delito en la capital del país. Mientras a nivel nacional las denuncias por extorsión muestran una reducción, en la Ciudad de México pasaron de 774 carpetas de investigación durante el primer semestre de 2025 a 2 mil 49 en el mismo periodo de este año, lo que representa un incremento de 164%.

Como parte de la estrategia contra la extorsión telefónica, la SSC ha fortalecido las investigaciones para identificar llamadas realizadas desde centros penitenciarios y ha impulsado la instalación de inhibidores de señal, además de crear un Centro de Atención Inmediata y un gabinete especializado para combatir este delito.

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