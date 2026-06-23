México y el cobro de piso: la cifra negra del 95% revela el miedo en los negocios

La seguridad es la principal preocupación de los empresarios del país / Diy13

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) advirtió que la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para los negocios familiares de México y llamó a fortalecer la denuncia anónima, la digitalización de trámites y el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

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¿Cómo afecta la extorsión a los negocios familiares en México?

“Una realidad es que nosotros hemos sido la organización que ha perdido más líderes por denunciar la extorsión, principalmente en la frontera norte, en Ensenada, en Baja California y Tamaulipas. Cuando llevamos los datos del fenómeno de la extorsión y cómo estaban impactando ya no nada más la base, sino las cadenas productivas, se toma la determinación por parte del Gobierno federal de evaluar cuál era la estadística que existía en el fenómeno de la extorsión”, expuso el dirigente del sector terciario en el país.

Desde León, Guanajuato, a donde acudió para suscribir con el gobierno de esa entidad, un pacto contra la extorsión (“Pacto por la prosperidad, la justicia económica y la seguridad”) el presidente de la CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre Stefano, señaló que la organización, integrada por 258 cámaras de comercio, mil instalaciones y dos millones de afiliados con presencia en mil 857 municipios, identificó que la seguridad es la principal preocupación de los empresarios del país.

¡Amigos!



Hoy estamos reunidos con la gran familia de CONCANACO SERVYTUR México y CANACO SERVYTUR León en la firma del Pacto Nacional contra la Extorsión, por la prosperidad, la justicia económica y la seguridad.



León se convierte en la segunda sede nacional en la firma de este… pic.twitter.com/XaS09WANO9 — 𝗔𝗹𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇 (@AleGutierrez_mx) June 23, 2026

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¿Por qué existe un subregistro en los casos de extorsión?

De la Torre señaló que uno de los principales hallazgos fue el enorme subregistro del delito debido al temor de las víctimas a denunciar.

“Lo que se dieron cuenta fue que el 95 por ciento era cifra negra, es decir, que la mayor parte de las y los mexicanos no se atreven a denunciar este fenómeno por el riesgo que les implica que se conozca que ellos están denunciando a alguien que se dedica a esta actividad delictiva.” —

El presidente de la Confederación destacó que, a partir de ese diagnóstico, se impulsó una nueva legislación para proteger a las víctimas y fomentar la denuncia.

La nueva legislación, agregó, incorpora nuevas modalidades del delito de extorsión, garantiza el anonimato de las denuncias y contempla sanciones más severas para los servidores públicos coludidos con grupos delictivos.

“Hoy en día, la ley federal contra la extorsión es una ley general que ya establece condiciones básicas y modifica los elementos del tipo para atender este fenómeno que afecta directamente a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero es una ley que requiere tropicalizarse en cada entidad federativa”. —

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¿Qué medidas propone el sector empresarial contra la extorsión?

De la Torre explicó que la Confederación impulsó una ruta de trabajo con el Gobierno federal para atender tres grandes demandas del sector: el combate a la extorsión, el acceso al financiamiento y la eliminación de la sobrerregulación que enfrentan los negocios.

“¿Qué identificamos? En todas las partes del país que preguntábamos a las y los dueños de negocio familiar qué necesitaban, la respuesta era: Que no me molesten, que me dejen trabajar, que se volteen a otro lado, que me dejen producir, que me dejen avanzar’. Eso es lo que te dice el sector que está en la población”. —

El dirigente empresarial sostuvo que los excesivos trámites y la discrecionalidad en los procesos administrativos generan condiciones que afectan la productividad y favorecen actos de corrupción.

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