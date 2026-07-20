¿Qué dice la defensa de Ernesto Ruffo? Asegura que la importación de combustible tenía permisos legales

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Tras una extensa diligencia judicial de más de 40 horas en la que participaron ocho detenidos con sus respectivas defensas, el abogado Fernando Gómez Mont afirmó que los señalamientos presentados por la Fiscalía en contra de su defendido, Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, no coinciden con la evidencia que existe en el expediente.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el abogado sostuvo que las afirmaciones públicas sobre una supuesta red de huachicol fiscal carecen de sustento probatorio en el proceso judicial.

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¿Qué respondió la defensa de Ernesto Ruffo?

Explicó que la empresa en la que Ruffo Appel es accionista operaba la importación de combustible bajo permisos legales vigentes y que la logística de transporte a través de aduanas estaba a cargo de una compañía tercera recomendada en su momento por personal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Gómez Mont señaló que los señalamientos en los que se acusa a su cliente de encabezar una red de “huachicol fiscal” representan una versión alejada de lo que realmente reflejan las pruebas presentadas ante el juzgado.

Cuestionó el criterio de la autoridad en la aplicación de los procesos, al considerar que existe un trato diferenciado en comparación con otros casos similares de investigación sobre huachicol.

El proceso jurídico continuará tras un receso, con la reanudación de las audiencias para que las defensas presenten sus argumentos iniciales frente a los planteamientos del gobierno.

Al aire // Defensa legal de Ernesto Ruffo pide un juicio justo y transparente.



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Fernando Gómez-Mont, abogado de Ernesto Ruffo. pic.twitter.com/DBbH3njCEQ — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 21, 2026

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¿De qué se acusa a Ernesto Ruffo?

La aprehensión de Ernesto Ruffo Appel se llevó a cabo a mediados de julio de 2026 en el municipio de Ensenada. El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en cumplimiento de un mandato judicial que lo vincula a investigaciones de gran escala dentro del sector energético y aduanero del país.

Las investigaciones que derivaron en su detención se centran en el combate al huachicol fiscal, una modalidad de fraude en la que supuestamente se ingresaban volúmenes masivos de combustible al territorio nacional simulando otros productos o evadiendo el pago correspondiente de impuestos.

A Ruffo Appel se le atribuye presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos debido a su participación como socio en la empresa mercantil Ingemar, comercializadora que operaba en la región fronteriza.

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada, señalado por la posible comisión del delito de huachicol fiscal. Ampliar

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¿Cómo avanza el proceso judicial?

Tras ejecutarse la orden de aprehensión, el exgobernador fue trasladado a instalaciones federales para ser presentado ante el juez de control que dio inicio a la audiencia inicial.

Durante las primeras sesiones del tribunal federal, la representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva fundamentada en la severidad de los delitos imputados y el riesgo procesal, medida que le fue concedida por la autoridad penal.

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